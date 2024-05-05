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الجزائر

البويرة: مراد يتفقد ميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية

الشروق أونلاين
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البويرة: مراد يتفقد ميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية
ح.م

وصل وزير الداخلية إبراهيم مراد، الأحد، إلى ميدان المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية المقام بولاية البويرة.

وسيشرف  الوزير على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية  المندرجة ضمنها و كذا عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير  وتنسيق  العمليات ومساهمة  مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.

كما سيقف الوزير على  مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.

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