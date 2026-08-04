البويرة.. وفاة شخصين في اصطدام قطار بسيارة نفعية

خلف حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة نفعية، صباح اليوم الثلاثاء، بولاية البويرة، وفاة شخصين، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحماية المدنية، في بيان لها، أن فرقها تدخلت على الساعة 06:02 صباحا، إثر حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة نفعية بقرية تلوين، التابعة لبلدية ودائرة الأخضرية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، حيث تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وللتكفل بهذا الحادث، سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة تدخل وسيارة إسعاف، فيما تبقى أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.