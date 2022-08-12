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الجزائر

البويرة: 14 جريحا في حادث اصطدام بين 3 شاحنات وحافلة

الشروق أونلاين
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البويرة: 14 جريحا في حادث اصطدام بين 3 شاحنات وحافلة
ح.م
صورة من الحادث

كشفت، الجمعة، مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة عن إصابة 14 شخصا  في حادث مرور نتج عن اصطدام بين 3 شاحنات وحافلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على الساعة 08سا13 أثر اصطدام بين 4 مركبات ” 3 شاحنات و حافلة ” بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر  بمنطقة جباحية.

وأفاد البيان أن مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة سخرت لهذا التدخل 17 عون بمختلف الرتب على رأسهم مدير الحماية المدنية وشاحنتي تدخل و 3 سيارات إسعاف

وتم إسعاف الجرحى و نقلهم الى مستشفى الاخضرية.

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