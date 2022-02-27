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الجزائر

البويرة: 15 جريحا في اصطدام شاحنة بحافلة نقل (صور)

الشروق أونلاين
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البويرة: 15 جريحا في اصطدام شاحنة بحافلة نقل (صور)

أصيب 15 شخصا، صباح الأحد، بجروح في حادث مرور بولاية البويرة، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين. 

وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد وقع الحادث على الساعة 04سا02د بالطريق الوطني رقم 8 بين محطة كدو و عين جعيد، والحافلة التي تشغل خط بسكرة الجزائر كان على متنها 44 مسافر.

وأضاف أن المصابين تترواح أعمارهم بين 19 و 71 عاما، وقد تم إسعافهم و نقلهم الى مستشفى سور الغزلان من طرف اسعافات الوحدة الثانوية سور الغزلان مدعمة بإسعافات المركز المتقدم سور الغزلان ووحدة القطاع ديرة.

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