البويرة: 15 جريحا في اصطدام شاحنة بحافلة نقل (صور)
أصيب 15 شخصا، صباح الأحد، بجروح في حادث مرور بولاية البويرة، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين.
وبحسب ما أفاد بيان للحماية المدنية فقد وقع الحادث على الساعة 04سا02د بالطريق الوطني رقم 8 بين محطة كدو و عين جعيد، والحافلة التي تشغل خط بسكرة الجزائر كان على متنها 44 مسافر.
تدخلت وحدات #الحماية_المدنية لولاية #البويرة على الساعة 04 و 02 دقيقتين على إثر #حادث_مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة لنقل #المسافرين و #شاحنة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية #صور_الغزلان، خلف إصابة 15 شخص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. pic.twitter.com/Q8w2LwqF9B
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 27, 2022
وأضاف أن المصابين تترواح أعمارهم بين 19 و 71 عاما، وقد تم إسعافهم و نقلهم الى مستشفى سور الغزلان من طرف اسعافات الوحدة الثانوية سور الغزلان مدعمة بإسعافات المركز المتقدم سور الغزلان ووحدة القطاع ديرة.