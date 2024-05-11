البيئة والمواطنة تطلق حملة تشجير لصيف أخضر

تحت شعار: "بْلاد بْلادنا.. وأحنا أنظفوها"

أطلقت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة حملات نظافة وتشجير وتزيين للمحيط، تحضيرا لموسم الاصطياف، وحفاظا على المنظر العام للبلاد، داعية المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها للانخراط في هذه الحملة المهمة والمُستمرّة.

وقال رئيس المنظمة، سفيان عفان، لـ”الشروق” بأن حملة تنظيف المحيط التي تمّ إطلاقها تحت شعار: “بلاد بلادنا وأحنا أنظفوها”، هدفها زرع ثقافة تنظيف المحيط لدى الكبار والصغار، في ظل ما تعرفه بعض الأماكن من انتشار للقاذورات والفضلات، وهو ما ينعكس سلبا على الصحة العمومية، أولا بانتشار مختلف أنواع الحشرات الضارة والروائح الكريهة، ولأن القاذورات تعتبر بيئة خصبة لانتشار أمراض مختلفة، خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يعتبر تهديدا للصحة العمومية، التي تنفق عليها الدولة أموالا طائلة سنويا.

وتترافق حملة تنظيف وتزيين المحيط، مع حملة تشجير واسعة تطال بالخصوص المناطق السهبية والصحراوية والمساحات الخالية من الأشجار، وهدفها محاربة التصحّر الذي بدأ في التمدد في ظل التغير المناخي الحاصل، ما يجعل الشجرة أو أيّ نبات أخضر عاملا مهما في جلب الرطوبة وتساقط الأمطار.

تشجير بالمدارس وإقامات جامعية ومؤسّسات

ويُشار إلى أن عديد الفاعلين في المجتمع من منظمات وجمعيات وحتى أفراد، أطلقوا حملات تشجير مؤخرا، شملت المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها، مؤسسات اقتصادية، فضاءات عمومية، إقامات جامعية، وبعضها شارك فيها أطفال صغار.

وشاركت جمعية “الجزائر الخضراء” بقوة في مختلف حملات التشجير، باعتبارها سباقة للعملية، إثر إطلاقها مشروع “أمام كل بيت شجرة”، ولقي تجاوبا وصدى كبيرين في المجتمع، ففي حصيلة للأسبوع المنصرم فقط، أحصت غرس 3438 شجرة، عبر مناطق مختلفة.

وبحسب ما علمته “الشروق” من جمعية الجزائر الخضراء، فقد تمّ غرس 1012 شجرة بولاية غرداية، 987 بولاية المغير، 450 شجرة بمنطقة البرواقية بولاية المدية، وبمدينة باتنة، ساهمت أيادي الجزائر الخضراء في غرس 185 شجرة، وبغابة بوزوران ولاية باتنة 183 شجرة، وبقرية تيغانمين 183 شجرة، بلدية أريس 154 شجرة، وتم غرس 112 شجرة ببلدية جرمة ولاية باتنة.

وشملت عملية غرس الأشجار، خلال الأسبوع المنصرم أيضا، بلدية قصر بلزمة بـ 87 شجرة، بلدية مروانة 65 شجرة، بلدية سريانة بمحيط مطار مصطفى بن بولعيد الذي احتضن 60 شجرة، وبتيمقاد 20 شجرة، وتم غرس 8 أشجار بمنطقة تازولت. بينما شهدت بلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة غرس 50 شجرة، وببشار 50 شجرة.