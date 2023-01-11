“البياسجي” يريد ميسي في باريس حتى التقاعد

كشفت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان اقترب من تمديد عقد ليونيل ميسي، وأن النادي الفرنسي سيقدم له عرضا لا يمكن رفضه.

وقالت صحيفة “ماركا “الإسبانية إن والد ميسي ووكيله سيسافران إلى باريس، خلال الأسابيع المقبلة، للقاء مديري النادي الباريسي للاتفاق على التفاصيل النهائية بشأن مدة العقد والراتب.

وأشارت “ماركا” أن النادي سيقدم عرضا “يستحيل رفضه”، مشيرا إلى أن أموالا كبيرة بانتظار، ميسي، وأضافت أن شعار النادي الباريسي “ليو يتقاعد في باريس”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الراتب الحالي لميسي هو حوالي 30 مليون يورو بعد خصم الضرائب، وبعد أن قاد الأرجنتين للفوز ببطولة كأس العالم فإنه “يستحق أكثر من ذلك”، وهذا يعني أن باريس سان جرمان سيعرض عليه زيادة في الراتب.

وترى “ماركا” أن نادي العاصمة الفرنسية يرغب في الاستفادة من خدمات النجم الفائز ببطولة كأس العالم، ورغم أن العرض المتوقع سيكون مكلفا للنادي، إلا أن بقاء اللاعب سيحقق فوائد ضخمة.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد الاستفادة من مكانة ميسي الفائز بالمونديال لزيادة الإيرادات، واستغلال اسمه كعلامة تجارية، ويريد ترسيخ فكرة أنه سيعتزل في سان جرمان، حتى لو انتقل بعد ذلك إلى ناد في الدوري الأميركي.

و ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وسيكون بمقدوره إبرام صفقة انتقال حر، وذلك في حال لم يتم تجديد عقده مع النادي الفرنسي.