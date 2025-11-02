البيت الأبيض: الصين تعود لتصدير المعادن النادرة

جانب من اللقاء الذي جمع دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قيام الصين بتعليق الرسوم الجمركية المضادة على بعض المنتجات الزراعية الأميركية وستصدر تراخيص عامة صالحة لصادرات المعادن الأرضية النادرة وغيرها، وذلك في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس دونالد ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي، السبت، أعلن من خلاله إنهاء بكين التحقيقات التي كانت تستهدف شركات أميركية عاملة في قطاع أشباه الموصلات.

ووفق البيان، ستصدر بكين تراخيص عامة تسمح بتصدير المعادن النادرة لصالح شركات أميركية، ما يعني إلغاء القيود التي كانت قد فرضت في عامي 2022 و2025.

وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة بتمديد تعليق بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لعام إضافي، إضافة إلى تأجيل تطبيق رسوم بنسبة 100% كانت مقررة على صادرات الصين إلى السوق الأميركية الشهر المقبل.