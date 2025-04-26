البيت الأبيض: ترمب يُجري مباحثات مثمرة مع زيلينسكي في روما

أعلن البيت الأبيض، السبت، عن لقاء جمع الرئيس الامريكي، دونالد ترمب، والرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، في العاصمة الايطالية روما، واصفا إيّاه بـ”المثمر للغاية”.

وفي تصريح لمدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ، قال إن “الرئيس ترمب والرئيس زيلينسكي التقيا على انفراد اليوم وأجريا نقاشا مثمرا للغاية”، مشيرا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم إعلانها لاحقا.

وقال ترمب الجمعة إن محادثات مثمرة جرت بين مبعوثه والقيادة الروسية، ودعا إلى اجتماع رفيع المستوى بين كييف وموسكو لإبرام اتفاق.

وحذر ترمب سابقا الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريبا.

ويُعدّ هذا اللقاء، الأول بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعها بالبيت الأبيض في فيفري الماضي، والذي شهد مشادة كلامية عنيفة بينهما أمام وسائل الاعلام.

وأوقفت الولايات المتحدة التعاون المخابراتي مع أوكرانيا عقب ذلك الاجتماع لكنها استأنفته لاحقا.