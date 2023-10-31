البيت الأبيض: لا ندعم وقف إطلاق النار في غزة لهذا السبب

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن “تفيد” حركة “حماس” الفلسطينية.

وأضاف: “لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو القرار الصحيح الآن. في رأينا، وقف إطلاق النار سيفيد حماس”.

وأكد كيربي أنه وفقا للسلطات الأمريكية، فإن “حماس هي المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار في غزة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تدعم وقف الأعمال القتالية”.

وأوضح أن تركيز الإدارة الأميركية الآن منصب على تأمين ممر آمن للخروج من غزة، مضيفا أنه ستُجرى بعد ذلك محادثات مع الشركاء في المنطقة -ومن بينهم مصر- لمعرفة قدرتهم على استضافة العائلات الراغبة في الخروج من غزة لفترة مؤقتة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع “حماس”، معتبرا أن الدعوات لوقف إطلاق النار تعني أن إسرائيل ستستسلم لحماس.