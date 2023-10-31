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ارتفاع عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين بعد “طوفان الأقصى”

الشروق أونلاين
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ارتفاع عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين بعد “طوفان الأقصى”
ح.م

كشف الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم الثلاثاء، إنه تمّ حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا بعد عملية طوفان الأقصى. 

وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني دانيال هاغاري حسب قناة الجزيرة، “أن قتالا ضارا يدور في غزة والموقف يتطلب الصمود والصبر”، وفق تعبيره.

وتابع هاغاري: “سنرد على كل محاولة للإضرار بنا وعلى كل خلية تحاول الدخول إلى إسرائيل” مشيرا إلى أن “هذه حرب طويلة وهناك أهداف سوف نحققها”.

ويواصل  جيش الاحتلال الصهيوني القصف المستمر المكثف على قطاع غزة لليوم الـ25، حيث ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 8306، بينهم 3457 طفلا، و2136 امرأة.

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