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 البيرو.. زلزال بقوة 7,2 درجات وتحذير من تسونامي

الشروق أونلاين
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 البيرو.. زلزال بقوة 7,2 درجات وتحذير من تسونامي
وكالات

ضرب زلزال بلغت شدته 7.2 درجات سواحل البيرو، الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8,8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.

وبعد أن أشار المركز إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من “أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل” مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

وتقع البيرو التي يقدر عدد سكانها بنحو 33 مليون نسمة ضمن “حزام النار” في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين.

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