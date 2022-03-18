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رياضة

“البيرّة” توقف مباراة شارك فيه بن سبعيني

علي بهلولي
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“البيرّة” توقف مباراة شارك فيه بن سبعيني
سقوط الحكم المساعد كريستيان جيتلمان (صورة DW Sport)

أوقف حكم الساحة الألماني بنجامين كورتوس سهرة الجمعة، مباراة فريق بوخوم وضيفه نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل الآوان وبِالضّبط في الدقيقة الـ 71.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 27 من عمر البطولة الألمانية، وحين إيقافها كان الفريق الزائر بوروسيا مونشنغلادباخ متقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وتعرّض الحكم المساعد كريستيان جيتلمان لِإصابة على مستوى الرّأس، بعد أن رشقه أحد المتفرّجين في المدرجات بِكأس من الخمر (الجعّة/ البيرّة)، وهو سبب لجوء زميله حكم الساحة إلى إيقاف المباراة. كما ذكرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

وشارك المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسيا، مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة المضيف نادي بوخوم. وبقي يُدافع عن ألوان الفريق حتى إيقاف المباراة.

وحاول بن سبعيني رفقة زملائه في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ وأيضا منافسيهم من نادي بوخوم تهدئة الجمهور، فرشق أحد المتفرّجين المدافع الجزائري بِمقذوفة ممنوعة، لم تُوضّحها جيّدا صور شريط فيديو مُتداول عبر موقع “تويتر”.

وسيُقرّر اتحاد ألمانيا لِكرة القدم في تاريخ لاحق، مصير هذه المباراة. بينما سيعود رامي بن سبعيني بعد هذه اللقاء غير المُكتمل إلى الجزائر، تأهّبا للمشاركة في المقابلتَين الموندياليتَين الحاسمتَين للمنتخب الوطني أمام الكاميرون.

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