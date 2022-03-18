“البيرّة” توقف مباراة شارك فيه بن سبعيني
أوقف حكم الساحة الألماني بنجامين كورتوس سهرة الجمعة، مباراة فريق بوخوم وضيفه نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل الآوان وبِالضّبط في الدقيقة الـ 71.
وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 27 من عمر البطولة الألمانية، وحين إيقافها كان الفريق الزائر بوروسيا مونشنغلادباخ متقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.
وتعرّض الحكم المساعد كريستيان جيتلمان لِإصابة على مستوى الرّأس، بعد أن رشقه أحد المتفرّجين في المدرجات بِكأس من الخمر (الجعّة/ البيرّة)، وهو سبب لجوء زميله حكم الساحة إلى إيقاف المباراة. كما ذكرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.
وشارك المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسيا، مع فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة المضيف نادي بوخوم. وبقي يُدافع عن ألوان الفريق حتى إيقاف المباراة.
وحاول بن سبعيني رفقة زملائه في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ وأيضا منافسيهم من نادي بوخوم تهدئة الجمهور، فرشق أحد المتفرّجين المدافع الجزائري بِمقذوفة ممنوعة، لم تُوضّحها جيّدا صور شريط فيديو مُتداول عبر موقع “تويتر”.
وسيُقرّر اتحاد ألمانيا لِكرة القدم في تاريخ لاحق، مصير هذه المباراة. بينما سيعود رامي بن سبعيني بعد هذه اللقاء غير المُكتمل إلى الجزائر، تأهّبا للمشاركة في المقابلتَين الموندياليتَين الحاسمتَين للمنتخب الوطني أمام الكاميرون.
71′ ⏸️
Match interrompu en raison d’un verre de bière jeté depuis les tribunes sur Christian Gittelmann, un des arbitres assistants de cette rencontre.
Une scène désolante 😐 #DieFohlen #BOCBMG 0-2
— Gladbach (@borussia_fr) March 18, 2022
Während der Partie, zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach, wird Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann in der 69. Minute von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Das Spiel wird beim Spielstand von 0:2 abgebrochen. ❌#SkySport #Bundesliga #BOCBMG pic.twitter.com/6ceYQf5Voi
— Sky Sport News (@SkySportNews) March 18, 2022
⏳ In knapp 2️⃣0️⃣ Minuten geht’s los! 😍
📺 #BOCBMG live bei @DAZN_DE
↪️ https://t.co/jCPPm8aa6Q pic.twitter.com/UjGkfos5xi
— Borussia (@borussia) March 18, 2022