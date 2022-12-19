البيض: الإطاحة بعصابة اختطفت فتاة

العصابة التي تم توقيفها

تمكن أمن ولاية البيض من الإطاحة بعصابة أحياء قامت باختطاف فتاة تبلغ من العمر 21 سنة من حي سكني بوسط المدينة.

وحسب ما أفاد به بيان لأمن الولاية فقد قامت الفرقة الجنائية بشل وتفكيك نشاط عصابة أحياء تتكون من 8 أشخاص مسبوقين قضائيا من بينهم فتاة، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 25 و42 سنة.

العصابة وحسب المصدر ذاته، قامت بإختطاف فتاة تبلغ من العمر21 سنة بالتهديد والعنف مع توافر ظرفي الليل واستحضار مركبة.

وتعــود حيثيات القضية، إثــر تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1548 مفاده تعرض إمرأة للإختطاف من حي سكني بوسط مدينة البيض.

وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهم ووضع خطة أمنية أسفرت عن تحرير الضحية، مع ضبط واسترجاع أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف والأحجام، كما تم حجز 35 قرص من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي ومبلغ مالي معتبر قدره 39 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ 700 أورو. يضيف البيان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم انجاز ملف قضائي بخصوص القضية وتقديم الأطراف أمام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع بالمؤسسة العقابية. يؤكد أمن الولاية.