البيض.. انتشال جثة خامسة من وادي الصفي  

تم انتشال جثة الضحية الخامسة لفتى يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، ضمن تدخل مصالح الحماية المدنية للبحث عن أشخاص مفقودين داخل سيارة أجرة في مجرى وادي الصفي بلدية الغاسول ولاية البيض.

وصبيحة، الخميس، تمكنت مصالح الحماية المدنية من انتشال الضحية الرابعة، ضمن تدخلها للبحث عن أشخاص مفقودين داخل سيارة أجرة في مجرى وادي الصفي بلدية الغاسول ولاية البيض.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، الخميس، أن مصالحها انتشلت في وقت مبكر 3 أشخاص من جنس ذكر حيث سخرت الحماية المدنية 70 عون بمختلف الرتب، 3 شاحنات و3 سيارات إسعاف.