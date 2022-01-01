البيض: 4 قتلى وجريح في حادث مرور

توفي أربعة أشخاص وأصيب شخص بجروح إثر حادث مرور وقع مساء الجمعة، ببلدية البنود بولاية البيض، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والإتصال لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع في حدود الساعة 20سا و5د على مستوى الطريق الوطني رقم118 على بعد 130 كلم جنوب بلدية البنود في اتجاه ولاية تيميمون وذلك عقب اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة.

وقد خلف الحادث هلاك أربعة أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 14 و72 سنة، بالإضافة إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 14 سنة بجروح.

وقد تدخل على إثرها عناصر الحماية المدنية للمركز المتقدم بالبنود مدعمة بعناصر الوحدة الثانوية بالأبيض سيد الشيخ لأجل تحويل جثث الضحايا الأربعة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية المتعددة الخدمات الصحية بالبنود، فيما حوّل الجريح إلى نفس المؤسسة الصحية لتقلي العلاج.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث كما أشير إليه.