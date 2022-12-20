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الجزائر

البيع عبر صفحات الفيسبوك.. حماية المستهلك توجه نصائح للمواطنين

الشروق أونلاين
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البيع عبر صفحات الفيسبوك.. حماية المستهلك توجه نصائح للمواطنين
ح.م
صورة تعبيرية

جددت منظمة حماية المستهلك تحذيرها من البيع عبر صفحات الفايسبوك نتيجة الإحتيال والشكاوى التي يتم رصدها.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي “البيع عبر صفحات الفايسبوك… حذرنا ونصحنا و لكن للأسف”.

وأكد زبدي أنه لا يزال ضحايا التسوق الإلكتروني يتواصلون مع المنظمة لتقديم شكاوي حول اقتناء سلع لا تشبه ما يتم الترويج له بتاتا.

واعتبر أن الأدهى والأمر هو فرض البائع أحيانا شروطا تجعل الزبون في موقع ضعف، ومنها ما هو مخالف للقانون المعمول به.

ومن بين هذه الشروط، يوضح زبدي، هي إلزام الزبون (الضحية) بدفع نصف المبلغ قبل استلام المنتوج والنصف الآخر حين استلام الطرد، أو أحيانا المبلغ كله، ليرفض بعدها صاحب الصفحة الرد على المكالمات.

وعليه نصح رئييس منظمة حماية المستهلك الزبائن بعدم دفع أي مبلغ قبل استلام السلعة وتفحصها والتأكد من أنها مطابقة للطلبية.

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