البيع على الحالة.. هذا آخر أجل للمستوردين لتقديم برنامجهم السنوي

دعت و وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية لتقديم برنامجهم السنوي للاستيراد قبل تاريخ 15 فيفري القادم.

وحددت الوزارة تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة على شهادة الإثبات، وأوضحت أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه فيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.