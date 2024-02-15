البيّض تُجمّد انتصارات الوفاق

مُنِيَ وفاق سطيف مساء الخميس بِهزيمة ثقيلة أمام مولودية البيّض، بِثلاثة أهداف دون ردّ.

واحتضن هذه المباراة ملعب “زكريا محجوب” بِالبيّض، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم السّاحة يحي دهار.

وسجّل أهداف مولودية البيّض كلّ من: كمال بلميلود في الدقيقة الـ 10، وياسر بلعريبي في الدقيقة الـ 27، وأحمد غانم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 84.

ورفع بلميلود غلّته إلى 5 أهداف في بطولة الموسم الحالي، نظير ثلاثة لِغانم، وهدفَين لِبلعريبي.

وخاض وفاق سطيف هذه المباراة تحت إمرة المدرّب الجديد عمّار السويّح.

وأوقفت المولودية سلسلة النتائج الإيجابية للوفاق، والمُقدّرة بِثلاثة انتصارات متتالية.

وتجمّد رصيد وفاق سطيف عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 5، وصعدت مولودية البيّض إلى الرّتبة الـ 8 بِمجموع 24 نقطة.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة هذا الجمعة والسبت المقبل، بينما تأجّلت المباراة الجوارية بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق.