“البي آس جي” يستهدف جلب بن سبعيني

ترغب إدارة نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا، في انتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأدرجت إدارة نادي “البي آس جي” اسم بن سبعيني، ضمن قائمة مصغّرة تضمّ ثلاثة لاعبين تُريد الاستفادة من خدماتهم هذه الأيّام. كما جاء في تقرير نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادبلاخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وسبق لِرامي بن سبعيني أن لعب في البطولة الفرنسية، بِألوان ناديَي مونبلييه وران.

وكان بن سبعيني السبت الماضي، قد سجّل أوّل هدف له في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد.

وتعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ودّيا بِهدف لِمثله، مع منافسه نادي ريال سوسييداد الإسباني.

وأمضى المدافع بن سبعيني أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43.

وبات رامي بن سبعيني وقد خاض ثاني مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت، إن فريقها الكروي لن يلعب بعد هذه المواجهة أيّ لقاء ودّي آخر.

وتنتظر رامي بن سبعيني وزملاءه مباراة بِرسم الدور الأوّل لِكأس ألمانيا، في الـ 31 من جويلية الحالي. أمام نادي أوبراخرن من الدرجة الخامسة.

وكان بن سبعيني مساء الأربعاء الماضي، قد خاض أوّل مباراة له منذ نهاية الموسم المُنقضي.

وتعادل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِهدف لِمثله مع نادي فالفيك الهولندي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المدافع بن سبعيني أساسيا، في صفوف فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان تاريخ الثامن من جوان الماضي، يُشير إلى آخر مناسبة لِرامي بن سبعيني مع المقابلات. حينما شارك أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري ضد المضيف التنزاني، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وكان بن سبعيني قد استعاد عافيته مساء الثلاثاء، وحضر الحصّة التدريبية لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء: “تدرّب بن سبعيني مع زملائه لِأوّل مرّة. نحن سعداء لِعودته”.

ويلعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مباراة ودّية مع نادي فالفيك الهولندي، هذا الأربعاء. ولكن مشاركة بن سبعيني من عدمها تبقى قرارا بِيد مدربه الجديد دانييل فاركه.

وفي السابع من جويلية الحالي، أعلنت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن إصابة لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بِفيروس “كورونا”.

وخضع المدافع بن سبعيني حاليا للحجر الصحي والعلاج، استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

للإشارة، سبق لِرامي بن سبعيني أن تعرّض لِإصابة أولى بِفيروس “كورونا”، وذلك في منتصف نوفمبر 2020. وحينها كان يرتدي أيضا زيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.