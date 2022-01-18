التآمر على الجزائر في كان 2004.. قائد مصر السابق يخرج عن صمته

خرج أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن صمته وفتح النار على زميله السابق أحمد حسام ميدو، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن التآمر على الجزائر في كان 2004.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا إنه اتفق قبل مباراة مصر والكاميرون في بطولة 2004 مع نجمي الأسود صامويل إيتو وريجوبير سونج على التعادل السلبي من أجل إقصاء الجزائر من دور المجموعات.

ورد الصقر في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت”: “هذه التصريحات معيبة وتهز سمعة منتخب مصر في القارة الأفريقية وأتعجب بشدة من خروج ميدو للحديث بهذا الشكل”.

وأضاف: “لم يحدث من الأساس أي اتفاق من ميدو مع أحد في الكاميرون، ولا يوجد ما يدفعه لتشويه صورة المنتخب”.

وتابع: “ميدو تحدث بشكل غير لائق عن بعض اللاعبين في منتخب 2004 بسبب رفضهم المشاركة بالمباريات، وكان عليه حماية أسرار المنتخب”.

وكشف: “لدي العديد من الكواليس في بطولة 2004 إذا تحدثت عنها، سيكون المتضرر الأول هو ميدو”.

وواصل: “في تصفيات كأس العالم 2006 منتخب مصر لعب أمام الكاميرون خارج الديار بشرف وتعادل، رغم أننا لم نملك حظوظًا في التأهل وقتها، لكن حصلنا على احترام القارة الأفريقية بالكامل بعد التعادل وحصول كوت ديفوار على بطاقة التأهل”.

واختتم: “أرى أن خريطة القارة الأفريقية تغيرت بشكل تام، وهناك منتخبات تؤدي بشكل رائع على حساب الكبار وحال مواجهة سيراليون أو غينيا الاستوائية في دور الـ16 ستكون فرصتنا قوية في التقدم بالبطولة، بعد أن كان الجميع يتوقع مقابلة مع كوت ديفوار أو الجزائر”.

التآمر على الجزائر في كان 2004.. ميدو يصدر توضيحا جديدا

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك المنتخب المصري السابق، أن ما صرحه سابقا حول المباراة مع المنتخب الكاميروني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004 لم يكن تآمرا ضد المنتخب الجزائري، وإنما كان البحث عن نتيجة تضمن تأهل الفراعنة .

وقال ميدو لموقع “في الجول”: ما قصدته من تصريحاتي حول مباراة مصر والكاميرون 2004 كانت بأن أحد أفراد الجهاز الفني أخطرنا بأن التعادل سيكون كافيا لتأهلنا معا إلى الدور التالي رغم اتضاح عدم صحة ذلك بعدها.

وأضاف: الأمر لا يتعلق بالجزائر ولا يوجد مؤامرات به لأننا لم ننظر إلا لمصلحتنا وقتها لأن الهدف هو تأهلنا وليس إقصاء الجزائر”.

ويوم 14 جانفي 2021، قال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: “منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي”.

وأضاف ميدو في تصريحاته: “بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون”.

وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.