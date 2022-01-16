التآمر على الجزائر في كان 2004.. ميدو يصدر توضيحا جديدا

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك المنتخب المصري السابق، أن ما صرحه سابقا حول المباراة مع المنتخب الكاميروني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004 لم يكن تآمرا ضد المنتخب الجزائري، وإنما كان البحث عن نتيجة تضمن تأهل الفراعنة .

وقال ميدو لموقع “في الجول”: ما قصدته من تصريحاتي حول مباراة مصر والكاميرون 2004 كانت بأن أحد أفراد الجهاز الفني أخطرنا بأن التعادل سيكون كافيا لتأهلنا معا إلى الدور التالي رغم اتضاح عدم صحة ذلك بعدها.

وأضاف: الأمر لا يتعلق بالجزائر ولا يوجد مؤامرات به لأننا لم ننظر إلا لمصلحتنا وقتها لأن الهدف هو تأهلنا وليس إقصاء الجزائر”.

ويوم 14 جانفي 2021، قال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: “منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي”.

وأضاف ميدو في تصريحاته: “بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني”.

وتابع نجم الزمالك السابق: “عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون”.

وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.