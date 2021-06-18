التأشيرة التركية للجزائريين في 72 ساعة.. وطلبات “VIP” في يوم واحد

الفصل في ألف طلب يوميا وتأمين صحي ضد "كورونا"

طالبو “فيزا” العلاج والعمل والطلبة ملزمون بموافقة فرع الهجرة بتركيا

أماط مركز تقديم طلبات التأشيرة التركية بالجزائر “قاتواي مانجمنت” اللثام عن إجراءات حصول الجزائريين على التأشيرة التركية، وذلك في أعقاب عودة حركة النقل الجوي بين البلدين، وأكد أن عملية الحصول على “الفيزا” ستتم في ظرف 72 ساعة فقط من إيداع الطلب، حيث يعالج المركز 1000 ملف يوميا، في حين أعلن إجراءات خاصة للراغبين في التنقل للعلاج والتعليم والعمل، من خلال إلزامية الحصول على موافقة مركز الهجرة بتركيا.

كما كشف “قاتواي مانجمنت” عن استحداث تأمين خاص ضد “كورونا” للمتنقلين إلى تركيا، وهو تأمين اختياري وسيتم تفعيله لأول مرة، وأكد المدير الإقليمي لمركز تقديم طلبات التأشيرة التركية في الجزائر “قاتواي مانجمنت”، حاليس اردينش بالاز، عن تسهيلات جديدة لفائدة الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة التركية، من خلال تقليص مدة دراسة ملفات “الفيزا” في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام على أقصى تقدير، إضافة إلى إطلاق تأمين صحي جديد ضد فيروس كورونا، وهو الإجراء الجديد الذي فعل لأول مرة بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة كوفيد 19، وأوضح المدير الإقليمي للمركز الذي نشط ندوة صحفية أول أمس، بالنيابة عن المدير العام لشركة “قاتواي مانجمنت” حاليس تشكماك، ان الهدف من الإجراءات الجديدة هو العمل على تسهيل دخول الجزائريين إلى تركيا، خاصة من فئة الطلبة والتجار والسياح والمواطنين الراغبين في الحصول على العلاج، لاسيما وأن الفترة الماضية عرفت تراجعا ملحوظا في عدد التأشيرات الصادرة عن المركز، والتي بلغت نسبة 10 بالمائة، من حجم التأشيرات التي يصدرها “قاتواي مانجمنت”، والتي تجاوز عددها قبل الجائحة 300 ألف “فيزا” تحصل عليها الجزائريون سنة 2019.

وأشار المدير الإقليمي لمركز منح التأشيرة الذي فتح أبوابه أمام الجزائريين سنة 2019، أن التأشيرة الخاصة بالطلبة، والعمال، والراغبين في العلاج يتم دراستها في مدة لا تتجاوز 15 يوما، لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى موافقة فرع الهجرة بتركيا، مشيرا في هذا الصدد أن 90 بالمائة من طلبات الحصول على التأشيرة تم الموافقة عليها.

وبخصوص الحالات الاستعجالية، طرح المركز خدمة جديدة أمام الجزائريين وهي تأشيرة “vip”، والتي يتم منحها في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة وبتكلفة مالية تفوق 50 بالمائة من سعر تكاليف التأشيرة العادية، بالمقابل عاد المدير الإقليمي لمركز منح التأشيرة التركية في الجزائر، ليؤكد أن الجزائريين بإمكانهم إيداع ملف الحصول على التأشيرة دون عناء التنقل إلى العاصمة بفضل المراكز الفرعية التي تم فتحها في 12 ولاية بما فيها ولايات الجنوب على غرار ادرار، تمنراست، الوادي.