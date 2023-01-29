التأشيرة الجزائرية الجديدة.. استقبال أول فوج من السيّاح الأجانب في مطار جانت

وصل فجر الأحد إلى مطار الشيخ أمود بن المختار بولاية جانت، أول فوج من السياح الأجانب المستفيدين من التسهيلات الجديدة في التأشيرة الجديدة لدخول المناطق السياحية في جنوب الجزائر.

وقدم الفوج الأجنبي عبر خط جوي مباشر من مطار شارل ديغول بباريس، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. حيث استلموا مباشرة لدى وصولهم إلى المطار، تأشيرات سياحية وفق التسهيلات التي أقرتها الدولة لدعم السياحة الصحراوية.

وخلال تسليمه لأول تأشيرة دخول إلى ولاية جانت في إطار الإجراءات الجديدة، أكد الوالي بن عبد الله الشايب لوكالة الأنباء الجزائرية “إسداء تعليمات بالتكفل الأمثل بالوافدين إلى جانت، خاصة أنها أول ولاية تستفيد من هذه التسهيلات”.

وكان الوالي قد أشرف يوم السبت على وضع الشباك الوحيد لتسليم التأشيرات السياحية عند الوصول، حيّز الخدمة. وسيتولى الشبّاك إجراءات الترخيص للسياح الأجانب القادمين عبر وكالات السفر بزيارة المواقع السياحية في المنطقة.