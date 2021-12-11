-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
التأشيرة!
باقي بوخالفة
2021/12/11
34
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الأمن ينبش في شكاوى شراء الذمم في المحليات!
فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!
أكبر حملة لتلقيح 700 ألف مستخدم بقطاع التربية
الجزائريون لن يصوتوا لإيريك زمور.. ولا ندعم أي مرشح
النقل بالسكك الحديدية: تقليص مسار حركة هذا الخط
بن بوزيد: الوضعية الصحية مستقرة والعودة للحجر غير مطروحة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تنبيه حول الحالة الجوية: ثلوج وأمطار غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات
2021/12/11
Algérie Poste: voici comment commander son carnet de chèque
2021/12/09
حماية المستهلك: 95 بالمئة من طلبات الفيزا نحو فرنسا رفضت
2021/12/10
نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد
2021/12/09
مدرب السعودية يُعيد المغرب إلى حجمها الحقيقي
2021/12/09
الرأي
المزيد
التتويج بكأس إفريقيا ممكنٌ جدا
ياسين معلومي
2021/12/11
الصين لأمريكا: ديمقراطيتكم مريضة!!
محمد سليم قلالة
2021/12/11
عندما تَـنْـسـِف وزارة التربية المشاريع الوطنية!
أبو بكر خالد سعد الله
2021/12/10
حبّة و”الحبّوبة”!
عبد الناصر بن عيسى
2021/12/10
جاء يسعى ودّر تسعة
عمار يزلي
2021/12/10