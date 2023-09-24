التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي بين الجزائر وإيران

في لقاء مولوجي مع السفير الإيراني بالجزائر..

تحادثت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، مع سفير إيران لدى الجزائر محمد رضا بابائي، الأحد، حول العديد من النقاط التي تخص قطاع الثقافة بين البلدين.

وأكد الطرفان الجزائري والإيراني على “ضرورة تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون الثقافي بين البلدين”، حسب بيان الوزارة. خاصة الإتفاق الثقافي الموقع بتاريخ 25 ديسمبر 2002.

وذكر البيان أن مولوجي وسفير إيران بالجزائر أشارا إلى ضرورة “تفعيل مذكرة التفاهم في مجال السينماتوغرافيا الموقعة سنة 2017”.

كما تمّ “الاتفاق على التعاون في مجال حفظ المخطوطات ورقمنتها وفتح فرص التكوين في هذا المجال، واقتراح توأمة بين المكتبتين الوطنيتين بالبلدين”.

واقترحت الوزيرة على بابائي “تنظيم أسبوع الفيلم الإيراني بالجزائر، والعمل على تنظيم ندوات علمية وفكرية. وإنشاء لجنة مشتركة هدفها إعداد برنامج عمل ومتابعة مختلف مشاريع التعاون والتبادل”.

من جهته، اقترح السفير الإيراني في الجزائر “إنشاء جناح جزائري بالمكتبة الوطنية الإيرانية. والعمل على نقل وتبادل الخبرات في مجال الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج المشترك، مع تنظيم أسبوع ثقافي في البلدين”.

وأكدة السفير بابائي مشاركة إيران في الدورة الـ13 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة من 18 إلى 22 نوفمبر2023 بتلمسان.

“ومشاركة إيران بشخصيات سينمائية بارزة في الطبعة الـ4 لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الفترة من 03 إلى 09 نوفمبر2023”.

“والطبعة الـ12 للمهرجان الثقافي الدولي للسينما الجزائر والمزمع تنظيمه من 02 الى 10 ديسمبر 2023 بالجزائر العاصمة”، حسب بيان وزارة الثقافة.