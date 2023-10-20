التأمين “الحلال” للسيّارات يتضاعف بـ445 بالمائة خلال 180 يوم!

"الشروق" تنشر حصيلة المجلس الوطني للتأمينات لسنة 2023:

ارتفعت نسبة إقبال الجزائريين على التأمين التكافلي “الحلال”، بشكل قياسي خلال النصف الأوّل من سنة 2023، وسجّلت عقود تأمين السيارات لدى النوافذ والشركات المطابقة للشريعة الإسلامية، زيادة قُدّرت لأوّل مرة بـ445.3 بالمائة في ظرف 180 يوما، كما نقل عدد كبير من الجزائريين المؤمّنين لمركباتهم لدى الشركات التي تقترح تأمينا كلاسيكيا، إلى متعاملين ناشطين في مجال التكافل.

وحسب حصيلة قطاع التأمين للفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 جوان 2023، الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات بتاريخ 19 أكتوبر 2023، تلقت “الشروق” نسخة منها، تمكّنت الشركات والنوافذ المعتمدة للتأمين التكافلي في الجزائر طيلة الستة الأشهر الأولى من السنة، من إحراز رقم أعمال عادل 58.3 مليون دينار، أي 5.83 مليار سنتيم، بزيادة قُدّرت بـ 77.2 بالمائة.

وفيما يخص فرع التأمين على السيارات والذي يحظى بحصّة الأسد في عقود التأمين، فقد ارتفع إبرام العقود بشكل غير مسبوق خلال نفس الفترة بنسبة عادلت 445.3 بالمائة، وانتقلت الأرقام التي نشرها المجلس الوطني للتأمينات من 8.3 مليون دينار أي 830 مليون سنتيم بتاريخ 30 جوان 2022، إلى أكثر من 45 مليون دينار بتاريخ 30 جوان 2023، أي 4.5 مليار سنتيم.

وحقّق أيضا فرع التأمين عن “الحرائق والأخطار المتنوّعة” ارتفاعا بنسبة كبيرة عادلت 215.4 بالمائة خلال نفس الفترة، نتيجة الإقبال الواسع للجزائريّين على التأمين “الحلال”، ورغبتهم في الاستفادة من عقود مقبولة من الناحية الشرعية لتأمين ممتلكاتهم ضدّ الحرائق ومختلف الأخطار.

إلا أنه ورغم ذلك انخفض رقم أعمال التأمين على النقل بنسبة 17.6 بالمائة، متراجعا من رقم أعمال 445.5 ألف دينار أي 44.55 مليون سنتيم إلى 367 ألف دينار أي 36.7 مليون سنتيم في نفس الفترة أي السداسي الأول لسنة 2022 مقارنة مع السداسي الأوّل للسنة الجارية، حيث لم تتضمّن الحصيلة أي شرح حول أسباب هذا الانخفاض.

وفيما يتعلّق بأرقام التصريحات عن الأضرار في صنف “تكافل”، فقد بلغت 460 ملف بقيمة 32.3 مليون دينار أي 3.2 مليار سنتيم، بزيادة عادلت 99.8 بالمائة في فرع السيارات، أمّا الملفات التي تمت تسويتها في نفس الصيغة، فقد ارتفعت بنسبة 866.7 بالمائة من 6 ملفات بقيمة 1.6 مليون دينار أي 160 مليون سنتيم إلى 118 ملف بمبلغ 11 مليون دينار أي 110 مليون سنتيم بتاريخ 30 جوان 2023 مقارنة مع 31 ديسمبر 2022.

أما عن مخزون الملفات التي تنتظر السداد بتاريخ 30 جوان 2023، فقد بلغت 17.8 مليون دينار أي 1.78 مليار سنتيم، وتخص 444 ملف بصدد المعالجة، مقارنة مع 129 ملف بقيمة 5.5 مليون دينار أي 550 مليون سنتيم بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

وفيما يخصّ فرع “تكافل عائلي”، فقد تم اكتتاب عقدين بقيمة 6.9 مليون دينار أي 690 مليون سنتيم، مُحقّقة من طرف الشركة الوحيدة الناشطة في الميدان وهي “الجزائر المتحدة للتكافل العائلي”، ويهتم هذا الفرع بالتأمين عن الحياة والوفاة والأمراض والتأمين الجماعي والحوادث والمساعدة، وأيضا للتأمين عن القروض الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، خاصة المنتج “حاجي” الموجّه للحجاج الجزائريين.

وفيما يتعلّق بالأضرار المسجّلة، لم تتلقّ شركات التأمين أي ملف من هذا النوع خلال نفس الفترة، أي السداسي الأول للسنة الجارية، كما تضمّنت ذات الحصيلة تفاصيل وأرقام عن نشاط التأمين التكافلي خلال الثلاثي الثاني لسنة 2023، حيث حقّق هذا الفرع رقم أعمال عادل 36.6 مليون دينار أي 3.66 مليار سنتيم، بنسبة نمو قُدّرت بـ187.8 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من السنة الماضية، حيث عادل رقم الأعمال وقتها 12.7 مليون دينار أي 1.27 مليار سنتيم.