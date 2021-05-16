-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
زوران مانولوفيتش مدرب شباب بلوزداد:

التأهل لم يحسم بعد

الشروق الرياضي
  • 469
  • 0
التأهل لم يحسم بعد

“نهنئ لاعبينا على هذا الفوز المستحق ويجدر عليهم الاحتفال به قبل الانطلاق في تحضير لقاء الإياب بداية من الغد، تحدثنا مع اللاعبين بأن التأهل لم يحسم بعد وطالبناهم بنسيان الفوز والحفاظ على التركيز لأنه تنتظرنا مواجهة ثانية..

وعلينا التأكيد خلالها من أجل انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي من تونس، اعتمدنا على استراتيجية لعب خاصة ضد فريق الترجي التونسي الخطير، تمثلت بعدم توظيف رأس حربة وهذا ليس بسبب نقص المهاجمين وأظن أن استراتيجيتنا نجحت بتسجيل هدفين وعدم تلقي أي هدف أمام فريق كبير مثل الترجي.

اللقاء لعب كثيرا من الناحية التكتيكية وكذا الصراعات البدنية وخاصة اللعب بشراسة والرغبة في تحقيق الفوز. وهو ما صنع الفارق لصالحنا”.

مقالات ذات صلة
نجوم “الخضر” بين تهنئة العيد والتضامن المطلق مع فلسطين

نجوم “الخضر” بين تهنئة العيد والتضامن المطلق مع فلسطين

جديد الوضعية الصحية لـ “غلام”

جديد الوضعية الصحية لـ “غلام”

بلماضي في طريق مفتوح لتحطيم رقم قياسي جديد شهر جوان

بلماضي في طريق مفتوح لتحطيم رقم قياسي جديد شهر جوان

“دينامو زاغراب” الكرواتي يريد استرجاع سوداني

“دينامو زاغراب” الكرواتي يريد استرجاع سوداني

بولحية يُخبر مسؤوليه بِرغبته في الرّحيل

بولحية يُخبر مسؤوليه بِرغبته في الرّحيل

آدم الوناس يملك موهبة “ربّانية” ومكانه في فريق كبير

آدم الوناس يملك موهبة “ربّانية” ومكانه في فريق كبير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد