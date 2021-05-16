زوران مانولوفيتش مدرب شباب بلوزداد:

“نهنئ لاعبينا على هذا الفوز المستحق ويجدر عليهم الاحتفال به قبل الانطلاق في تحضير لقاء الإياب بداية من الغد، تحدثنا مع اللاعبين بأن التأهل لم يحسم بعد وطالبناهم بنسيان الفوز والحفاظ على التركيز لأنه تنتظرنا مواجهة ثانية..

وعلينا التأكيد خلالها من أجل انتزاع بطاقة التأهل لنصف النهائي من تونس، اعتمدنا على استراتيجية لعب خاصة ضد فريق الترجي التونسي الخطير، تمثلت بعدم توظيف رأس حربة وهذا ليس بسبب نقص المهاجمين وأظن أن استراتيجيتنا نجحت بتسجيل هدفين وعدم تلقي أي هدف أمام فريق كبير مثل الترجي.

اللقاء لعب كثيرا من الناحية التكتيكية وكذا الصراعات البدنية وخاصة اللعب بشراسة والرغبة في تحقيق الفوز. وهو ما صنع الفارق لصالحنا”.