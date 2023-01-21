بعد إقصاء الكونغو برازافيل.. التأهل ينحصر بين الكاميرون والنيجر

بدأت الرؤية تتضح أكثر في المجموعة الخامسة من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022 في نسختها السابعة المقامة حاليا بالجزائر، إذ وبعد انتهاء المواجهة التي جمعت الجمعة بين منتخب الكونغو برازافيل ونظيره منتخب النيجر بملعب ميلود هدفي بوهران على وقع التعادل السلبي يكون الشياطين الحمر كما يلقبون قد أقصوا بشكل رسمي من هذه المنافسة..

وخرجوا من دورها الأول، فهم حاليا يجمعون في رصيدهم نقطة واحدة، وأنهوا كل لقاءاتهم بما أن هذه المجموعة تضم 3 منتخبات فقط، ويتأهل عنها للدور ربع النهائي صاحب المركز الأول، وبهذا يكون الكونغو هو ثاني المغادرين للشان منذ بدايته يوم 13 جانفي الماضي بعد المنتخب الليبي الذي فشل في المرور وسط مجموعة تضم البلد المنظم الجزائر، والموزمبيق وإثيوبيا.

في المقابل لا يزال يحتفظ منتخب النيجر بكامل حظوظه في حجز مكان ضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع النهائي، فالنقطة التي جناها على حساب الكونغو تركته حيا لغاية آخر جولة، والتي ستلعب الثلاثاء المقبل بملعب ميلود هدفي دائما وتجمعه بالمتصدر الحالي للمجموعة المنتخب الكاميروني الفائز بمواجهة واحدة، وفي جعبته 3 نقاط، إذ يكفي الأسود غير المروضة نقطة واحدة فقط أمام النيجر حتى يتأهل للدور الموالي، وهو ما يجعلهم في أحسن رواق لحسم الأمور لصالحه، لكن في المقابل فان الانتصار وحده هو الذي يؤهل النيجر.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1-الكاميرون 3 ن –ناقص مباراة-

2-النيجر 1 ن –ناقص مباراة-

3-الكونغو 1 ن

بعد التعادل بين أنغولا وموريتانيا

الحسابات في المجموعة الرابعة تزداد تعقيدا

افترق منتخبا أنغولا وموريتانيا على وقع التعادل السلبي بينهما في المواجهة التي جمعت بينهما الجمعة بملعب ميلود هدفي بوهران في إطار لقاءات المجموعة الرابعة، إذ لم تتمكن الغزلان السوداء من الإطاحة بالمرابطين، وبهذا رهنوا حظوظهم بشكل كبير في المرور نحو ربع نهائي شان 2022، فالأونغوليون أنهوا مبارياتهم في هذه المجموعة بما أن تضم 3 فرق فقط يتأهل عنها المتصدر لا غير، وهم يجمعون في رصيدهم نقطتين من تعادلين أمام كل من مالي وموريتانيا، وعليهم الآن انتظار ما ستسفر عن المباراة التي ستجمع الثلاثاء المقبل بملعب وهران بين مالي وموريتانيا، حيث يملك كل طرف منهما نقطة واحدة، وانتصار أحدهما سيعني تأهله مباشرة للدور المقبل، وذلك ما يجعل اللقاء بمثابة نهائي حقيقي سيتميز بالندية والقوة.

الأونغوليون يمنون النفس بأن تنتهي المباراة بين نسور الساحل والمرابطين على وقع التعادل السلبي لأنه السبيل الوحيد لهم الذي قد يمنحهم جرعة أمل من أجل التأهل عن هذه المجموعة، رغم أن المعطيات والمؤشرات توحي إلى أن الغزلان السوداء ستكون من بين المنتخبات المغادرة للمنافسة من دورها الأول، والمنافسة ستنحصر فقط بين الماليين والموريتانيين، ومع ذلك يظل كل شيء ممكن الحدوث في كرة القدم.

ترتيب المجموعة الرابعة:

1-أنغولا 2 ن

2-مالي 1 ن -ناقص مباراة-

3-النيجر 1 ن -ناقص مباراة-

أصداء

لاعبو النيجر أدوا صلاة الجمعة بمسجد ابن باديس

توجه لاعبو منتخب النيجر، في حدود منتصف نهار أول أمس، من مقر إقامتهم باتجاه المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، من أجل تأدية صلاة الجمعة هناك، ولم يخف لاعبو المنتخب النيجري إعجابهم الكبير بهذا المعلم الديني الكبير، وبزخرفته وجمال باحاته الخارجية، مؤكدين على أن هذا الصرح فخر للمسلمين جميعا، معبرين عن شعورهم براحة كبيرة وهم يدخلون إليه من أجل تأدية الصلاة.

لاعبو الكونغو زاروا قلعة سانتا كروز

قام منتخب الكونغو برازافيل بجولة سياحية وسط المعالم التاريخية لمدينة وهران، حيث قادتهم الرحلة نحو القلعة الإسبانية “سانتا كروز” التي تعتبر مزارا لعشرات الآلاف من السياح من داخل وخارج الوطن، وقد أبدى لاعبو الكونغو انبهارهم بالمنظر العلوي للمدينة الممتدة أطرافها على طول الساحل الوهراني، وأكدوا بأنهم لم يتخيلوا إطلاقا بأن الباهية بهذا السحر والجمال الذي بين الطبيعة الخلابة، البحر، والعمران الأوروبي والعثماني المختلط، وأشار العديد منهم بأنهم باتوا يفكرون في أن تكون وهران وجهتهم السياحية المقبلة لاكتشافها أكثر والتمتع بجمالها بعيدا عن أجواء كرة القدم والشان، كما التقط الشياطين الحمر صورا تذكارية في القلعة الاسبانية العريقة قبل أن يعودوا نحو مقر إقامتهم.

شخصيات رياضية هامة تابعت لقاء النيجر والكونغو

عرفت المباراة التي جمعت بين النيجر والكونغو برازافيل تواجد العديد من الشخصيات الرياضية الهامة في المنصة الشرفية لملعب ميلود هدفي، على غرار نجمي المنتخب الوطني السابقين لخضر بلومي وكريم ماروك، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة النيجري، والعديد من الوجوه الرياضية الوهرانية الأخرى، حيث تحرض لجنة تنظيم الشان في كل لقاء على أن توجه الدعوة لمختلف الرياضيين وتخصيص مكان محترم لهم في مقصورة الشخصيات المهمة.

صراع من نوع خاص بين مدربي الكونغو والنيجر

شهدت المباراة التي جمعت بين الكونغو والنيجر بملعب ميلود هدفي بوهران صراعا من نوع خاص بين مدربي الفريقين، فمدرب الكونغو جون ايلي نغويا سبق له وأن درس وتعلم أبجديات التعليم على مستوى جامعة لايبزيغ الألمانية، وهو نفس الشيء لمدرب منتخب النيجر هارونا دولا غابدي، وكلاهما حاولا الإطاحة بالآخر وإبراز تفوقه التكتيكي، لكن في نهاية المطاف فان خريجا جامعة لايبزيع الألمانية تعادلا في المباراة مثلما تعادلا سابقا في المستوى التعليمي.

بطولة إفريقيا للمحليين – 2022 (المجموعة الرابعة):

أنغولا تتعادل مع موريتانيا وتعقد وضعيتها

تعادل منتخبا أنغولا وموريتانيا سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة بملعب ميلود هدفي بوهران لحساب اليوم الثاني للمجموعة الرابعة وهو التعادل الذي لا يخدم الأنغوليين في مسعاهم للتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأمم (شان 2022) للاعبين المحليين التي تجري حاليا بالجزائر.

وتميز الشوط الأول من المباراة بقلة الفرص السانحة للتسجيل من قبل الفريقين وهو ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة اللعب الحذر في مقابلة تتميز بأهمية كبيرة لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني.

ولم يتمكن الفريقان من الحصول سوى على فرصة خطيرة واحدة لكل واحد منهما كانت الأولى للمنتخب الموريتاني وقائده مولاي أحمد إلا أن هذا الأخير كان في وضعية تسلل عندما مرر كرة حاسمة لزميله في الدقيقة 19. ولم يتأخر رد فعل الأنغوليين حيث كاد اللاعب جاردي لوبيز تسجيل الهدف الأول عندما تلقى دقيقة بعد المحاولة الموريتانية كرة من الجانب الأيمن إلى أنه فشل في تسجيل هدف كان سيغير مسار الشوط الأول.

و رغم أن لاعبي مدرب أنغولا بيدرو غونزالفاس سيطروا على الشوط الأول من خلال احتفاظهم أكثر بالكرة إلا أنهم لم يستطيعوا اختراق دفاع فريق المرابطين خاصة وأن هؤلاء كانوا يتحركون ككتلة واحدة معقدين من مهمة خصومهم خاصة بدفاعهم في وسط الميدان.

وعاد لاعبو المدرب الموريتاني أمير عبدو أكثر إصرارا خلال الشوط الثاني بسيطرتهم على اللعب لكن دون خلقهم لفرص سانحة. وخرج اللاعبون الأنغوليون الذين أحسوا بالخطر من قوقعتهم لقل الخطر إلى منطقة الخصم وكانوا قادرين على تسجيل أهداف خاصة عن طريق ديفي ميغال في الدقيقة 63 وجواو غابريال وديلسون، اللذين أضاعا فرصتين متواليتين في الدقيقة 84. ولم تقدم المحاولات الأخيرة للأنغوليين أي جديد الأمر الذي يضعهم تقريبا خارج السباق كون حصولهم على نقطتين خلال المقابلتين الأولى والثانية يجعل حظوظهم ضئيلة عكس الموريتانيين الذين يحتفظون بحظوظهم قبل مواجهة المنتخب المالي يوم 24 جانفي في مباراة بمثابة نهائي هذه المجموعة.

بطولة إفريقيا للمحليين – 2022 (المجموعة الخامسة):

الكونغو خارج “الشان” والنيجر يبقى في السباق

أضحت منتخب الكونغو ثاني فريق يغادر بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان) بعد تعادله مع النيجر بنتيجة بيضاء (0-0) مساء الجمعة بملعب ميلود هدفي في وهران لحساب اليوم الثاني من المجموعة الخامسة.

وكان الكونغوليون أكثر تصميماً في الفترة الأولى، حيث تمكنوا من السيطرة على المباراة نسبياً، لكن دون أن يتمكنوا من إحداث الفارق.

ومع ذلك، خلق أشبال المدرب جان إيلي نغويا على الأقل ثلاث فرص تسجيل واضحة.

إذ كان برينس جونيور الأول في تهديد حارس المرمى المنافس الذي تمكن من إبعاد الكرة بكل رشاقة إلى الركنية (3).

لم يكن برينس سوسو أكثر حظا من زميله وذلك بتفويته فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل عند الدقيقة الـ 30. وفي الدقيقة 38 سيتألق حارس مرمى النيجر مامادو تانجا مرة أخرى من خلال إنقاذ رفقائه من هدف عقب بعد محاولة من برينس جونيور.

بشكل عام، لم ترق المرحلة الأولى من هذه المقابلة إلى المستوى المتوقع، حتى ولو كان الكونغوليون في أمس الحاجة إلى نقاط الفوز الثلاث للحفاظ على بصيص أمل في السباق للتأهل عن مجموعتهم بعد هزيمتهم في مباراتهم الأولى ضد الكاميرون (1-0).

وكانت وتيرة المباراة أفضل في الشوط الثاني مع المزيد من فرص التهديف خاصة من جانب منتخب الكونغو الذي كان يلعب آخر فرصه للبقاء في المنافسة.

غير أن النيجيريين هم الذين كادوا أن يسجلوا من محاولة من بيليامين موسى مرت بالقرب من القائم (53د) ليرد الخصم في الدقيقة 62 من قبل برينس أوبونغو الذي ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن لحارس مرمى النيجر.

ونجح الكونغوليون في التسجيل في الدقيقة 79، ولكن لسوء حظهم، تم إلغاء الهدف بسبب وضعية تسلل فيما باءت محاولاتهم الأخيرة بالفشل، وهو ما جعلهم يخرجون من المنافسة في الدور الأول.

أما النيجيريون فما زالت حظوظهم قائمة للتأهل إلى الدور القادم شرط الفوز على الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة المكونة من ثلاثة فرق والتي ستلعب في 24 جانفي.

أصداء متنوعة من ملاعب “الشان”..

ـ تميزت مباريات دورة شان-2022 الجارية بأربع مدن جزائرية وهي وهران، قسنطينة، عنابة والجزائر العاصمة، بحضور جماهيري معتبر بالمدرجات مقارنة بالطبعات السابقة للبطولة المخصصة للاعبين المحليين، بحسب الملاحظين. فعلى سبيل المثال سجل لقاء الجزائر-إثيوبيا دخول 34987 مناصر بملعب ‘نيلسون مانديلا’، بينما امتلأ عن آخره في اللقاء الافتتاحي (أكثر من 40 ألفا)، حسب المنظمين.

ـ بناء على الاجتماع المنعقد الأربعاء بين ممثلي (الكاف) واللجنة المحلية لتنظيم (الشان-2022)، تم تجديد التأكيد على ضرورة التزام الجمهور والصحفيين المعتمدين لتغطية البطولة بقرار منع التدخين داخل الملاعب المعنية بالمنافسة بما في ذلك الأماكن غير المغطاة.

ـ تلقى لاعبا منتخب كوت ديفوار، محمد زوغرانا، والسنغال ليباس نغوم، أولى البطاقات الحمراء في دورة شان-2022 الجارية بالجزائر. الأول خلال لقاء فريقه بجمهورية الكونغو الديمقراطية (0-0)، وذلك إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية (د 87)، والثاني في المباراة التي خسره منتخبه أمام أوغندا (0-1) لحساب نفس المجموعة، والتي تلقى خلالها بطاقة حمراء مباشرة (بعد الاحتكام إلى تقنية الفيديو المساعد -الفار-).

ـ نظم ديوان الترفيه لولاية الجزائر، منطقة المشجعين على مستوى منتزه ‘الصابلات’ الواقع بالواجهة البحرية لخليج مدينة الجزائر العاصمة، حيث تجمع مجموعة من المشجعين لمتابعة لقاء الجزائر-إثيوبيا (1-0) من خلال الشاشة العملاقة التي نصبت هناك.

كما جرت عليه العادة، استعانت الإذاعة الوطنية الجزائرية أثناء التعليق المباشر لمباريات الشان-2022 باللاعبين والمدربين السابقين من أجل التحليل الفني. فعلى سبيل المثال اعتمدت محطة الشباب “جيل افام” على خدمات المدافع السابق لشباب بلوزداد، ياسين سالمي، كما تعاملت القناة الإذاعية الأولى مع المدرب مراد وردي.

ـ حل مدرب منتخب النيجر الأول، الفرنسي جان ميشال كافالي، الخميس بمدينة وهران، لحضور الحصة التدريبية التي أجراها منتخب النيجر للمحليين بالميدان الملحق لمركب ميلود هدفي، تحسبا للمواجهة التي تجمع النيجر مع منتخب الكونغو. ومعلوم أن كفالي الذي سبق له تولي الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني (2006 /2007)، يعرف مدينة وهران جيدا باعتبار انه اشرف كذلك على تدريب فريق جمعية وهران في ثلاث فترات (2014 – 2015) و2017 و2019.

بهدف الترفيه عن النفس قليلا، قبل المواجهة الحاسمة التي جمعتهم مساء أمس الجمعة بمنتخب النيجر (20.00 سا)، قام وفد المنتخب الكونغولي لكرة القدم للمحليين، يوم الخميس، بزيارة حصن “سانتا كروز” التاريخي، احد أهم المعالم السياحية التي تزخر بها مدينة” الباهية” وهران.

بطلب من لجنة الإعلام على مستوى لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المتواصلة فعالياتها بالجزائر، تم تقديم موعد عقد الندوة الصحفية التي تسبق لقاء الجزائر موزمبيق المقرر لمساء أمس الجمعة بملعب نيلسون مانديلا (براقي/ الجزائر العاصمة)، إلى الساعة 10.30 سا، بسبب صلاة الجمعة.

المعايير المعتمدة للفصل بين المنتخبات في حال التساوي في النقاط

سيتم الفصل بين المنتخبات المتساوية في النقاط عقب مباريات المجموعة (المرحلة الأولى) لبطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم، للاعبين المحليين (شان-2022) التي تحتضنها الجزائر، حسب المعايير المحددة أسفله بالترتيب على النحو التالي:

1. 1 – تسجيل أكبر عدد من النقاط خلال المباراة بين الفريقين المعنيين

74.1. 2 – الفارق في الأهداف في مجمل المباريات للمجموعة

74.1. 3 – تسجيل أكبر عدد من الأهداف للمجموعة

74.1. 4 – إجراء عملية القرعة من طرف لجنة التنظيم

2 – في حال التساوي في النقاط بين أكثر من فريقين عقب مباريات المجموعة،

فسيتم الفصل بينها حسب المعايير المذكورة أسفله بالترتيب على النحو التالي:

2. 1 – تسجيل أكبر عدد من النقاط خلال المباريات بين الفرق المعنية

74.2. 2 – الفارق في الأهداف في مجمل مباريات الفرق المعنية للمجموعة

74.2. 3 – تسجيل أكبر عدد من الأهداف للمجموعة بين الفرق المعنية

74.2. 4 – بعد تطبيق الحالات 74. 2.1 إلى 74. 2. 3. يتواصل التساوي بين فريقين، سيتم من جديد تطبيق 74. 2.1 إلى 74. 2. 3. على الفريقين المتساويين لتحديد الترتيب النهائي للفريقين المذكورين.

و إذا لم تتمكن هذه الحالة في الفصل بين الفريقين، سيتم اعتماد المعايير من 74. 5.2 إلى 74. 2. 7. حسب الترتيب المذكور (74. 2. 5 (أحسن فارق في الأهداف بالنسبة لكل مباريات المجموعة)، 74. 2. 6 (أكبر عدد ممكن من الأهداف في كل مباريات المجموعة) و74. 2. 7 (عملية القرعة من طرف لجنة التنظيم).

برنامج لقاءات الأحد:

المجموعة الثانية:

السنغال – ج. الكونغو الديمقراطية (عنابة) (سا 20.00)

أوغندا – كوت ديفوار (براقي) (سا 20.00)