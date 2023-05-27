التأهيل الجامعي بنفس الشروط السابقة بداية من 28 ماي

فتح الدورة الرابعة للحصول على رتبة محاضر "أ"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح الدورة الرابعة للتأهيل الجامعي من أجل الحصول على رتبة محاضر “أ”.

وحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة، ستنطلق عملية إيداع ملفات الترشح عبر الأرضية الرقمية المخصصة لذلك ابتداء من الأحد 28 ماي إلى غاية الأحد 11 جوان 2023، على أن تتم عملية المصادقة على ملفات المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف مديري المؤسسات خلال الفترة الممتدة من الاثنين 12 إلى السبت 17 جوان 2023.

وتنطلق عملية تقييم ملفات المترشحين عبر المنصة المخصصة لذلك من طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي من الاثنين 19 جوان إلى الثلاثاء 04 جويلية 2023، لتكون المداولات حضوريا على مستوى الندوات الجهوية للجامعات، من الأحد 9 إلى الاثنين 10 جويلية 2023، لترسل محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف رؤساء الندوات الجهوية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يوقع القرار المتضمن الإعلان عن نتائج الدورة الرابعة للحصول على التأهيل الجامعي يوم الأربعاء 12 جويلية 2023.

وستمنح الوزارة فرصة للمترشحين الذين لم تقبل ملفاتهم لإيداع الطعون عبر الأرضية الرقمية من الأربعاء 12 إلى الأربعاء 19 جويلية 2023، لتدرس الطعون من طرف اللجان الجهوية من الخميس 20 إلى الأربعاء 26 جويلية 2023.

وستعتمد في هذه الدورة نفس شروط الدورة السابقة المعلن عنها في القرار رقم 493 المؤرخ في 20 أفريل 2022، على أن تدرج التغييرات في الدورة المقبلة، وهذا في إطار الإصلاحات التي أعلنتها الوزارة والتي ستمس التأهيل لرتبة محاضر “أ” والترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي “بروفيسور”.

ووفقا للقرار الحامل رقم 493 فيمكن للأساتذة المحاضرين صنف “ب” الذين أثبتوا ثلاث سنوات تدريس وسنة على مناقشة الدكتوراه الترشح عبر منصة بروغرس للتأهيل لرتبة أستاذ محاضر “أ”، كما أبقت الوزارة ضمن الشروط على إجبارية نشر المقال العلمي في المجلات ذات الصنف “أ” أو “ب” بالنسبة لميادين العلوم والتكنولوجيا، وصنف “أ” و”ب” و”ج” بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، وشددت على عدم قبول المقالات المنشورة في “مجلات مفترسة” أو لدى “محرر مفترس”، أي تلك التي تطلب مقابلا ماديا للنشر وموجودة ضمن القائمة الخاصة بالمجلات المرفوضة لدى الهيئات العلمية.

وحدد القرار معايير لقبول المقالات المشتركة بين الباحثين، حيث تحتسب رتبة المؤلف في العمل، فيحوز أول مؤلف على 100 نقطة من المقال، فيما يتحصل الثاني على 50 نقطة، أما المؤلف الثالث فيحصل على 25 نقطة فقط، وينبغي للباحث أن يبرر مركزه في حالة المجلات التي تعتمد الترتيب الأبجدي للمؤلفين.

وفي السياق، يتعين على الأساتذة الراغبين في تقديم ملف التأهيل الحصول على مجموع النقاط المطلوبة وفقا لشبكة التقييم المرفقة بالقرار، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأعمال البيداغوجية للأستاذ من تدريس المحاضرات والأعمال الموجهة والتطبيقية، فضلا عن الدروس المقدمة عبر الخط في إطار التعليم عن بعد والذي تم اعتماده منذ أزمة كورونا الصحية بالإضافة لنمط التعليم الحضوري.

وتعتمد شبكة التقييم على احتساب النشاطات البيداغوجية للأستاذ سواء مطبوعة دروس بيداغوجية أو نشر مؤلفات بيداغوجية أو القيام بالوصاية ومتابعة الطلبة المتربصين في المؤسسة والمشاركة في العلاقة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى المشاركة في التنشيط البيداغوجي على شكل ندوات وورشات ومختلف المسؤوليات البيداغوجية وتأطير مذكرات الماستر، الليسانس والماجستير.

وتحتسب أيضا نشاطات البحث الخاصة بالأستاذ من منشورات دولية أو وطنية، بالإضافة لمختلف المداخلات الدولية والوطنية أو براءة الاختراع فضلا عن الإشراف على أطروحة الدكتوراه والمشاركة في فرق التكوين وتنظيم التظاهرات العلمية وغيرها من النشاطات العلمية.