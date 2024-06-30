التأهّل لِإنجلترا والتقدير لِسلوفاكيا

تأهّل منتخب إنجلترا مساء الأحد بِشقّ الأنفس لِرُبع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بِألمانيا، بعد اجتيازه عقبة الفريق السلوفاكي “الصّغير” والشجاع.

وفازت إنجلترا بِهدفَين لِهدف بعد الوقت الإضافي على منتخب سلوفاكيا، في مباراة تندرج ضمن إطار ثمن نهائي “أورو” 2024.

وبادر السلوفاك إلى التسجيل في الدقيقة الـ 25 بواسطة المهاجم إيفان شرانز، وعادل الإنجليز الكفّة بِشقّ الأنفس وفي الوقت بدل الضّائع (د90+5) عن طريق جود بيلينغهام، ثم سجّلوا هدف الفوز والتأهّل في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأوّل، بِواسطة هاري كين.

وكان منتخب إنجلترا قد نشّط نهائي النّسخة الماضية في صيف 2021، بينما بدأ فريق سلوفاكيا يُشارك بِهذا الاسم في عام 1994 فقط، مثلما هو الشأن للفريق الآخر والجار المُسمّى التشيك، إثر انقسام تشيكوسلوفاكيا.

وكرّرت سلوفاكيا سيناريو “أورو” 2016 بِفرنسا، لمّا بلغت أيضا ثمن نهائي البطولة القارّية.

ومنذ صيف 2022، يُدرّب المنتخب السلوفاكي التقني الإيطالي فرانتشيسكو كالتسونا، الذي شغل منصب مدرب مساعد في النادي المحلي نابولي، ما بين 2015 و2018، وحينها كان يلعب تحت إمرته المدافع الدولي الجزائري السابق فوزي غلام.

وفي ربع النّهائي مساء السبت المقبل، يلعب منتخب إنجلترا مع نظيره السويسري.