التاج القاري وأربع تأشيرات للمونديال في المزاد بالجزائر

كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

ستلتقي “البراعم الشابة” لكرة القدم الإفريقية في الفترة الممتدة من 29 أفريل الجاري إلى 19 ماي المقبل للمشاركة في الطبعة الـ14 من كأس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 17 سنة من أجل الظفر بتأشيرة التأهل لكأس العالم 2023 في هذه الفئة والتنافس للفوز بالتاج الإفريقي الذي سيكون حتما شديدا بين المنتخبات الـ12 الحاضرة بالجزائر.

وسخرت الجزائر كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل وضع المنتخبات المشاركة في ظروف جيدة ومريحة من أجل تنظيم مثالي للحدث الإفريقي على مستوى الملاعب الثلاثة التي ستحتضن المنافسة كما هو الحال في الجزائر العاصمة، حيث سيكون ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي جاهزا لاستضافة منتخبات المجموعة الأولى، ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة للمجموعة الثانية وملعب عنابة بالنسبة للمجموعة الثالثة.

وسيتيح الحدث الإفريقي لكل محبي الكرة العالمية الفرصة للوقوف على أفضل لوحات ومميزات كرة القدم الإفريقية لاسيما بالنسبة لـ”الضيوف” المفاجئين لكأس إفريقيا للأمم 2023 الذين تأهلوا ببراعة على غرار الصومال وجنوب السودان، حيث سيركز جميع محبي كرة القدم الأفارقة على أداء هذين المنتخبين الشابين.

من جهة أخرى، تسعى منتخبات غانا ونيجيريا والكاميرون ومالي الذي سبق لهم وأن فازوا باللقب الإفريقي لهذه الفئة (تتويجان لكل منتخب) تسجيل تتويج آخر في سجل مشاركاتهم الإفريقية.

وستسجل النسخة الـ14 من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة، مشاركة 12 منتخبا لأول مرة عوض ثمانية كما كان معمولا به في الدورات السالفة.

وستتنافس المنتخبات الـ12 المشاركة على اللقب القاري وإحدى المراتب الأربع المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة التي كانت مقررة بدولة البيرو قبل أن يسحب الاتحاد الدولي التنظيم منها بسبب التأخر في التحضيرات.

جنوب السودان والصومال.. الضيوف الجدد في المنافسة القارية

منتخبا جنوب السودان والصومال حققا المفاجأة بتأهلهما لأول مرة في تاريخهما الكروي لهذه الفئة العمرية. وسيسعيان خلال موعد الجزائر لقلب الموازين وإحداث المفاجأة أمام عمالقة الكرة المستديرة الإفريقية لفئة 17 سنة، على غرار الكاميرون ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو.

ولن يتوانى الفريقان في بذل الجهد اللازم من أجل مزاحمة “الكبار” وتحقيق على الأقل مشوار يسجل اسميهما في تاريخ المنافسة ويمنحهما شحنة أكبر من أجل التحضير للدورات المقبلة.

منافسة كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة، تم بعثها في شكلها الحالي سنة 1995 بدولة مالي من قبل الاتحاد الإفريقي. ومن ثمة أصبحت تنظم مرة كل سنتين.

وافتتح منتخب غانا سجل التتويج بنيله الكأس الأولى قبل أن يضيف لقبا ثانيا في الطبعة الثالثة (1999).

وعلى غرار منتخب غانا، أربعة منتخبات كان لها الحظ في الظفر باللقب مرتين ويتعلق الأمر بالكاميرون (2003 و2019) ومالي (2015 و2017) وغامبيا (2005 و2009) ونيجيريا (2001 و2007). وقد عرفت الطبعة الأخيرة التي احتضنتها تانزانيا سنة 2019، تتويج الكاميرون.

هذا وتبقى نيجيريا بـ11 مشاركة صاحبة الرقم القياسي من بين المنتخبات الـ12 التي تسجل حضورها في موعد الجزائر.

البرنامج الكامل للمنافسة:

المجموعة الأولى: ملعب نيلسون مانديلا (الجزائر):

29 أفريل 2023: الجزائر ـ الصومال (20.00)

30 أفريل 2023: السنغال – الكونغو (14.00)

02 ماي 2023 : الجزائر السنغال (17.00)

02 ماي 2023: الكونغو – الصومال (20.00)

05 ماي 2023: الكونغو – الجزائر (20.00)

المجموعة الثانية: الشهيد حملاوي (قسنطينة):

30 أفريل 2023: نيجيريا – زامبيا (17.00)

30 أفريل 2023: المغرب – جنوب إفريقيا (20.00)

03 ماي 2023 : نيجيريا – المغرب (17.00)

03 ماي 2023: جنوب إفريقيا – زامبيا (20.00)

06 ماي 2023 (نيلسون مانديلا) زامبيا – المغرب (20.00)

المجموعة الثالثة: ملعب 19 ماي 1956 (عنابة):

1 ماي 2023: الكاميرون – جنوب السودان (17.00)

1 ماي 2023: مالي – بوركينا فاسو (20.00)

4 ماي 2023 : الكاميرون – مالي (17.00)

4 ماي 2023: بوركينا فاسو – جنوب السودان (20.00)

7 ماي 2023 (في قسنطينة) جنوب السودان- مالي (20.00)

الدور ربع النهائي: يوم 10 ماي

ربع النهائي رقم 1 :

أول المجموعة الأولى – ثالث المجموعة الثالثة أو الثانية (نيلسون مانديلا) (17.00)

ربع النهائي رقم 2 :

أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى (قسنطينة) (20.00)

الدور ربع النهائي: يوم 11 ماي

ربع النهائي رقم 3:

أول المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية (عنابة) (17.00)

ربع النهائي رقم 4 :

ثاني المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الثالثة (قسنطينة) (20.00)

يوم 14 ماي:

الدور نصف النهائي الأول: المتأهل رقم 1 – المتأهل رقم 4 (عنابة – 17.00)

الدور نصف النهائي الثاني: المتأهل رقم 2 – المتأهل رقم 3 (قسنطينة 20.00)

يوم 18 ماي:

اللقاء الترتيبي لنيل المركز الثالث: (عنابة – 20.00)

يوم 19 ماي:

المباراة النهائية : ملعب نيلسون مانديلا (20.00)