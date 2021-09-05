التاريخ عامل في صالح “الخضر” لترويض “الخيول” 

"الشبح الأسود" لبوركينافاسو في الوديات والرسميات

سليماني وفغولي الوحيدان من اللاعبين الحاليين من سجلا في مرمى “بوركينا”

المدرب الحالي للمنتخب المحلي مجيد بوقرة آخر جزائري سجل في شباك “الخيول”

رفقاء ماجر وبلومي ألحقوا أثقل هزيمة بالبوركينابيين بنتيجة (7-0) في 1981

يعتبر المنتخب الوطني بمثابة “الشبح الأسود” لمنتخب بوركينافاسو على مرّ التاريخ سواء في المقابلات الرسمية أو حتى الودية، وهذا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الثلاثاء، بملعب مراكش الكبير بالمغرب، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم قطر 2022، عن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي جيبوتي والنيجر.

ويحتل المنتخب الوطني بعد مرور جولة واحدة فقط عن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، المركز الأولى في الترتيب العام بفارق الأهداف عن منتخب بوركينافاسو، بعد فوزه الخميس، أمام منتخب جيبوتي بنتيجة عريضة (8-0)، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، ما يعني أن مواجهة الغد، تعد فرصة كبيرة لأشبال بلماضي من أجل فض الشراكة والانفراد بصدارة هذه المجموعة.

ويعود التفوّق للمنتخب الوطني في المواجهات المباشرة بينه وبين منتخب بوركينافاسو سواء في الرسميات وحتى الوديات، حيث ومن أصل 20 مواجهة جمعت المنتخبين (10 رسمية ومثلها ودية)، عادت الغلبة للمحاربين في 9 مناسبات كاملة مقابل 6 فقط للبوركينابيين بينما انتهت 5 مواجهات بالتعادل، في وقت سجل هجوم “الخضر” 32 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

كما سبق للمنتخب الوطني في تصفيات كأس إفريقيا للأمم، سنة 1981 بقيادة رابح ماجر ولخضر بلومي وصالح عصاد وبقية اللاعبين الذين صنعوا أمجاد “الخضر” في الثمانينات، وأن ألحق هزيمة نكراء وتاريخية بمنتخب بوركينافاسو (7-0) وهي أثقل هزيمة في تاريخ المنتخب البوركينابي، في لقاء احتضنه ملعب الشهيد زبانة بوهران في شهر أوت، وتناوب على توقيع السباعية كل من ماجر (ثنائية)، بلومي (ثنائية)، آيت حسين (ثنائية) وعصاد، في وقت انتهت مواجهة الإياب بالعاصمة واغادوغو بالتعادل الإيجابي (1-1) ووقع سيديبي مدافع المنتخب البوركينابي هدف “الخضر” الوحيد عن طريق الخطأ ضد مرماه.

ويعد مهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني المتواجد على بعد هدف واحد من معادلة رقم عبد الحفيظ تسفاوت كأفضل هداف في تاريخ “الخضر” إلى جانب متوسط ميدان نادي غالاتاسراي التركي سفيان فغولي، الوحيدان من التشكيلة الحالية من كان لهما شرف التسجيل في مرمى بوركينافاسو في 2013، الأول سجل خلال المواجهة الودية التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في شهر جوان والثاني في مباراة الذهاب من الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2014 بالعاصمة واغادوغو، كما يعتبر المدرب الحالي مجيد بوقرة آخر لاعب جزائري سجل في مرمى بوركينافاسو وهو الهدف الغالي الذي أهلنا إلى “مونديال” البرازيل 2014، عقب الفوز على منتخب “الخيول” بهدف دون مقابل، بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة (3-2).

ورغم أنه ولكل مباراة خصوصياتها، إلا أن عامل التاريخ له دور مهم ولو من الناحية المعنوية لأي منتخب أو فريق، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة السيطرة على الخصم.

وتبقى مواجهة بوركينافاسو خلال الدور الثاني المؤهل إلى الدور الحاسم في المشوار نحو مونديال قطر 2022، في غاية الأهمية لـ”الخضر”، ولذا فإن الفوز بالمغرب لا محالة سيمهد طريق “الخضر” للتأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

بالأرقام..التاريخ الكامل للمواجهات بين “الخضر” وبوركينافاسو:

المباريات الرسمية:

تصفيات كأس أمم إفريقيا 1968

12 فيفري 1967 (واغادوغو): بوركينافاسو 1-2 الجزائر (أهداف الجزائر: سيريدي ولالماس)

9 أفريل 1967 (الجزائر): الجزائر 3-1 بوركينافاسو (أهداف الجزائر: بوياحي، عبدي وبوروبة).

تصفيات كأس أمم إفريقيا 1982

30 أوت 1981 (وهران): الجزائر 7-0 بوركينافاسو (أهداف الجزائر: ماجر “ثنائية”، بلومي “ثنائية”، آيت حسين “ثنائية” وعصاد).

20 سبتمبر 1981 (واغادوغو): بوركينافاسو 1-1 الجزائر (هدف الجزائر: سيديبي ـ ضد مرماه).

كأس أمم إفريقيا 1996 بجنوب إفريقيا

24 جانفي 1996 (بورت إيليزابيث): الجزائر 2-1 بوركينافاسو (أهداف الجزائر: لونيسي ودزيري)

كأس أمم إفريقيا 1998 بـ بوركينافاسو

11 فيفري 1998 (واغادوغو): بوركينافاسو 2-1 الجزائر (هدف الجزائر: صايب).

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2002

3 سبتمبر 2000 (الجزائر): الجزائر 1-1 بوركينافاسو (هدف الجزائر: تاسفاوت)

17 جوان 2001 (واغادوغو): بوركينافاسو 1-0 الجزائر.

المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014

12 أكتوبر 2013 (واغادوغو): بوركينافاسو- الجزائر 3-2 (هدفا الجزائر: سفيان فغولي وكارل مجاني).

19 نوفمبر (البليدة): الجزائر – بوركينافاسو 1-0 (هدف الجزائر: عبد المجيد بوقرة).

المباريات الودية:

20 جانفي 2000 (واغادوغو): بوركينافاسو 1-0 الجزائر.

26 ماي 2000 (الجزائر): الجزائر 2-0 بوركينافاسو (الأهداف: بوكساسة وماضوي).

16 أكتوبر 2001 (عنابة): الجزائر 2-0 بوركينافاسو (الأهداف: غازي وكراوش).

29 ماي 2003 (فرنسا): الجزائر 0-1 بوركينافاسو.

26 سبتمبر 2003 (الجزائر): الجزائر 0-0 بوركينافاسو (فوز الجزائر بركلات الترجيح 4-3).

17 أوت 2004 (الجزائر): الجزائر 2-2 بوركينافاسو (الأهداف: عراش وطهراوي).

9 فيفري 2005 (الجزائر): الجزائر 3-0 بوركينافاسو (الأهداف: صايفي “ثنائية” وداود سفيان).

28 فيفري 2006 (فرنسا): الجزائر 0-0 بوركينافاسو.

15 نوفمبر 2006 (فرنسا): الجزائر 1-2 بوركينافاسو (الأهداف: صايفي).

2 جوان 2013 (البليدة): الجزائر 2-0 بوركينافاسو (الأهداف: سوداني وسليماني).