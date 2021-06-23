التاريخ والجغرافيا تسيل عرق المترشحين في آخر يوم من “الباك”

إجراءات استثنائية إضافية لإحباط الغش

العلميون يختتمون البكالوريا اليوم باختبار التخصص “الفيزياء”

منع ارتداء الكمامة بشكل استثنائي لمنع الغش في الاجتماعيات

تنفس، الأربعاء، المترشحون الأدبيون الصّعداء، إذ اختتموا امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، في يومه الرابع باختبار مادة التاريخ والجغرافيا، رغم أن المواضيع قد وردت على حد تعبيرهم صعبة نوعا ما وطويلة، في حين اتخذ رؤساء مراكز الإجراء إجراءات استثنائية إضافية لمنع الغش في المادة خاصة التقليدي منه، إذ تم تشديد الحراسة ومنع ارتداء “الكمامة” بشكل استثنائي وظرفي فقط.

وشهدت، الأربعاء، مراكز الإجراء على المستوى الوطني حالة طوارئ في اليوم الرابع من امتحان شهادة البكالوريا، بسبب الاختبار في مادة التاريخ والجغرافيا لجميع الشعب الست، إذ أعطى رؤساء مراكز الإجراء تعليمات صارمة للأساتذة الحراس، بضرورة تشديد الحراسة بقاعات الامتحان في هذه المادة لخصوصيتها واعتمادها بشكل كبير على الحفظ والاسترجاع، وكذا لإحباط كل محاولات الغش، وعليه فقد تم تكليف الملاحظين وأعضاء الأمانة وحتى نواب رؤساء المراكز، بمهمة مرافقة المترشحين إلى المراحيض وتشديد الرقابة عليهم والترخيص لهم بالخروج إلى دورات المياه مرة واحدة، فيما اتخذت بعض المراكز قرارا آخر يقضي بمنع ارتداء “الكمامة” على الممتحنين بقاعات الامتحان بصفة استثنائية ومؤقتة فقط، بعدما تبين استخدامها من قبل أغلبهم في الغش من خلال كتابة الأجوبة بخط رفيع في الجزء الخلفي منها خاصة في مواد الحفظ.

وبخصوص مواضيع مادة التاريخ والجغرافيا الموجهة لشعبة آداب وفلسفة واعتبارها مادة “مميزة” أي أساسية، أكد مترشحون بأنها قد وردت صعبة ومعقدة وطويلة جدا تحتاج إلى أكثر من 4 ساعات ونصف لحلها بشكل سليم وصحيح، وأوضحوا بأن الاختبارات التي برمجت خلال الأيام الأولى من الامتحان قد رفعت من معنوياتهم وعززت حظوظهم في نيل الشهادة لدورة جوان 2021، نظرا لطبيعة الأسئلة التي جاءت فعلا في متناول المترشح المتوسط، غير أن مادة الاجتماعيات قد قللت فعلا من حظوظهم في النجاح وأحبطت نوعا ما من معنوياتهم مقارنة بالأيام السابقة.

في حين اعتمد معدو المواضيع بشكل كبير على الدروس الأولى من الفصل الدراسي الأول في إعداد الأسئلة الموجهة للمترشحين العلميين، وهو الأمر الذي استاء له التلاميذ كثيرا على اعتبار أنهم ركزوا في المراجعة على دروس أخرى تماما. على أن يختتموا امتحان شهادة البكالوريا اليوم الخميس مع اجتيازهم للاختبار في مادة العلوم الفيزيائية والفلسفة.