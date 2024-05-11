“التاس” ترفض تأجيل نهائي كأس “الكاف”

في انتظار إصدار قرارها النهائي في القضية

رفضت المحكمة الرياضية الدولية “تاس” بلوزان السويسرية، مساء الجمعة، الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به إدارة اتحاد العاصمة بتأجيل المباراة النهائية لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، وذلك في قضية “قمصان” مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي ضمن نصف نهائي المنافسة.

ورفضت “كاس” بسويسرا طلب محامي الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة، الرامي إلى تأجيل مباراة النهائي بين الفريق المغربي والزمالك المصري، ذهابًا وإيابًا، لغاية الحسم في طلبات الطعن.

وجاء قرار المحكمة الرياضية الدولية ليثبت قرار الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف” التي كانت رفضت استئناف اتحاد العاصمة بتأجيل المباراة النهائية إلى غاية البت النهائي في القضية من طرف المحكمة الرياضية.

من جهة أخرى، ينتظر أن تصدر “التاس” في الأيام القادمة القرار النهائي في القضية، مع عقوبات على الطرف الذي ستُحمله مسؤولية ما حدث.

يذكر، أن ذهاب نهائي كأس الكاف مقرر مساء اليوم بين نهضة بركان والزمالك المصري بمدينة بركان، على أن تُجرى مباراة العودة بالقاهرة في 19 ماي الجاري.