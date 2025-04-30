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رياضة

“التاس” تُنصف لاعبا جزائريا وتُعاقب ناديا من بلاد مراكش

الشروق الرياضي
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“التاس” تُنصف لاعبا جزائريا وتُعاقب ناديا من بلاد مراكش

جرّ لاعبٌ جزائريٌّ ناديًا من بلاد مراكش إلى المحكمة الرياضية الدولية (التاس) بِمدينة لوزان السويسرية، وكسب قضيته.

وأمهلت هيئة “التاس” هذا النادي مدّة أسبوعَين، لِتسديد المستحقّات المالية للاعب الجزائري، أو معاقبة إدارته بِالمنع من جلب لاعبين جدد لاحقا.

ومعلوم أن أحكام هيئة “التاس” نهائية، وتُلزم الجهة المعنية بِالأمر بِتنفيذها حرفيا.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسط الميدان مهدي بوكاسي (28 سنة)، الذي ارتدى زي نادي الرجاء البيضاوي، في فترة ما بين جويلية 2022 وجانفي 2024.

وبِسبب عدم نيله مستحقات مالية عالقة، تقدّم ابن ولاية سيدي بلعباس بِشكوى لدى “التاس” ضد إدارة الرجاء البيضاوي، فأنصفته، مثلما صفعت النّظام المغربي مُؤخّرا في قميص الخريطة الوهمية، التي يهذي بها “أمير المؤمنين” المزعوم فوق فراش المرض.

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