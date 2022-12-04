التايمز: لهذا السبب شعرت المشجعات بالأمان في قطر مثل منازلهن!
أعربت مشجعات أجنبيات عن شعورهن بالأمان في قطر أكثر من المنزل، بسبب قرار حظر الكحول الذي جعلهن يستمتعن بكرة القدم من دون مشاكل.
وبحسب ما أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، فقد أشادت أولئك المشجعات في مونديال قطر، بقرار حظر المشروبات الكحولية في الملاعب، ما ساعدهن على الاستمتاع بعيدا عن المشاكل والمشاجرات.
Alcohol ban helps female fans enjoy hassle-free football in Qatar
Amazing reactions of woman trying hijab 1st time qatar fifa world cup 2022 pic.twitter.com/QoDzCPw8sz
— Amber’s (@ambernewss) December 4, 2022
ونقلت الصحيفة مطلب المشجعات البريطانيات باتخاذ التنظيم القطري لمونديال 2022 نموذجاً للبطولات القادمة، كونه سمح لهن بالمشاركة في دعم منتخباتهن المفضلة دون خوف.
وقالت بعضهن إنهن كن قلقات بشأن زيارة قطر، ولكن تبددت مخاوفهن بمجرد التواجد على أرض المونديال، التي وجدن فيها بيئة آمنة تماما كالمنازل أو أفضل.
وأوضحن بأنهن لم يتعرضن لأية مضايقات أو تمييز أو تحرش.
“There have been no catcalls, wolf whistles or sexism of any kind.”
Alcohol ban helps female fans enjoy hassle-free football in Qatar https://t.co/i3d4hP1Ww7
— Max Walden (@maxwalden_) December 2, 2022
بخصوص التنظيم المحكم أشارت التايمز إلى أنه برغم الانتقادات التي تعرضت لها قطر إلا أن أحدا لا يمكنه إنكار جهودها التي ساعدت في خلق بيئة خالية من العنف والتحرش، وسط مجتمع أكثر ترحيبا بالمشجعات في الملاعب.
التايمز نقلًا عن الناشطة البريطانية إيلي مولسون: ساعد منع الكحول في ملاعب قطر على استمتاع النساء بالحدث دون تحرش ومضايقات
الناشطة التي تدير حملة HerGameToo لجعل بيئة الملاعب آمنة للنساء أكدت بأنه ورغم الانتقادات الدولية ضد قطر فإن ملاعبها أكثر أمانًا وملاءمة للنساء من بريطانيا pic.twitter.com/ISMfmXjdH3
— Faten Khalil (@FatenKhalil12) December 3, 2022
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن عن منع بيع المشروبات الكحولية في الملاعب الثمانية التي تقام عليها مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks
— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022