التايمز: لهذا السبب شعرت المشجعات بالأمان في قطر مثل منازلهن!

أعربت مشجعات أجنبيات عن شعورهن بالأمان في قطر أكثر من المنزل، بسبب قرار حظر الكحول الذي جعلهن يستمتعن بكرة القدم من دون مشاكل.

وبحسب ما أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، فقد أشادت أولئك المشجعات في مونديال قطر، بقرار حظر المشروبات الكحولية في الملاعب، ما ساعدهن على الاستمتاع بعيدا عن المشاكل والمشاجرات.

ونقلت الصحيفة مطلب المشجعات البريطانيات باتخاذ التنظيم القطري لمونديال 2022 نموذجاً للبطولات القادمة، كونه سمح لهن بالمشاركة في دعم منتخباتهن المفضلة دون خوف.

وقالت بعضهن إنهن كن قلقات بشأن زيارة قطر، ولكن تبددت مخاوفهن بمجرد التواجد على أرض المونديال، التي وجدن فيها بيئة آمنة تماما كالمنازل أو أفضل.

وأوضحن بأنهن لم يتعرضن لأية مضايقات أو تمييز أو تحرش.

بخصوص التنظيم المحكم أشارت التايمز إلى أنه برغم الانتقادات التي تعرضت لها قطر إلا أن أحدا لا يمكنه إنكار جهودها التي ساعدت في خلق بيئة خالية من العنف والتحرش، وسط مجتمع أكثر ترحيبا بالمشجعات في الملاعب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن عن منع بيع المشروبات الكحولية في الملاعب الثمانية التي تقام عليها مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.