التبادل التجاري بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم والروبية
وقّعت الإمارات يوم السبت، مذكرة تفاهم مع الهند، تتضمن استعمال العملتين المحليتين في التبادل التجاري بين البلدين.
وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية في الإمارات، فقد تمّ توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البلاد.
وتشمل المذكرة الموقعة بحضور رئيس الدولة محمد بن زايد، استخدام الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، في المبادلات التجارية بين مصرف الإمارات المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي.
وحلّ رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم السبت، في زيارة رسمية دامت يوما واحد.
ويقدّر حجم المبادلات التجارية خارج المحروقات بين الإمارات والهند، بنحو 52 مليار دولار، حسب بيانات العام الماضي 2022.
#رئيس_الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويرحبان باتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين ( الدرهم / الروبية ) والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين#وام #رئيس_وزراء_الهند_في_الإمارات pic.twitter.com/ZXbMQcB2Z7
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 15, 2023