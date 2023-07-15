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العالم
بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين

التبادل التجاري بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم والروبية

الشروق أونلاين
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التبادل التجاري بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم والروبية
أرشيف
بن زايد ومودي

وقّعت الإمارات يوم السبت، مذكرة تفاهم مع الهند، تتضمن استعمال العملتين المحليتين في التبادل التجاري بين البلدين.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المحلية في الإمارات، فقد تمّ توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البلاد.

وتشمل المذكرة الموقعة بحضور رئيس الدولة محمد بن زايد، استخدام الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، في المبادلات التجارية بين مصرف الإمارات المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي.

وحلّ رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم السبت، في زيارة رسمية دامت يوما واحد.

ويقدّر حجم المبادلات التجارية خارج المحروقات بين الإمارات والهند، بنحو 52 مليار دولار، حسب بيانات العام الماضي 2022.

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