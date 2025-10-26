-- -- -- / -- -- --
الجزائر

التبيلغ عن مظاهر الانحراف ومختلف أشكال الجرائم: الداخلية توجه رسالة للمواطنين

الشروق أونلاين
ح. م

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل “رسالة عرفان” للمواطنين المبلغين عن مظاهر الانحراف ومختلف أشكال الجرائم.

وكتبت الوزارة في رسالتها التي نشرتها اليوم الأحد، 26 أكتوبر “نتابع بكثير من الفخر والاعتزاز تجليات الحس المدني الراقي واليقظة الجماعية التي يبين عنها بنات وأبناء هذا الوطن الأبي، وانخراطهم الكامل عبر كافة الولايات في دعم العمل الميداني الذي تقوم به المصالح الأمنية في مواجهة مظاهر الانحراف ومختلف أشكال الجرائم.”

جزائريون يشنّون حربا بكاميرات هواتفهم ضد المجرمين

وأفادت الوزارة أن “انتشار هذا التفاعل المجتمعي الإيجابي” سمح “بمعالجة عديد القضايا في ظرف قياسي وبفعالية عالية.”

الوزارة أشادت كذلك بـ”ذات السلوك الحضاري لدى المواطنين في التبليغ عن التجاوزات الخطيرة في حركة المرور والإخطار عن بعض الاختلالات في مجال المرافق العمومية، وهو ما يشكل دعما للسلطات العمومية في مساعيها للتكفل الأمثل بمختلف انشغالات المواطن.”

