التتويج بـ “السوبر” والاحتفاظ بالسويح والركائز من أولويات ياريشان

"الكناري يواصل التحضير للقاء شلغوم العيد

ينوي رئيس شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، تمديد عقد المدرب التونسي عمار السويح لموسم آخر، أي إلى غاية صيف 2023، وذلك بحسب ما أكده المسؤول الأول على النادي في آخر تصريحاته، حيث قرر ياريشان اتخاذ هذه الخطوة عقب النتائج الباهرة التي حققها التقني التونسي منذ توليه زمام العارضة الفنية شهر نوفمبر من العام الفارط.

وكان عمار السويح الذي التحق بالفريق بداية من 6 نوفمبر الفارط قد حقق 11 فوزا مع الفريق مقابل أربع هزائم و11 تعادلا، وهي نتائج تعكس عودة الفريق على الواجهة تحت قيادة السويح الذي أرسى داخل المجموعة الروح التنافسية التي كانت غائبة قبل تنصيبه مدربا للفريق.

وقال ياريشان إنه وبمعية مجلس الإدارة اتخذ قرار تمديد عقد المدرب التونسي حفاظا على الاستقرار على مستوى الطاقم الفني، ومن ثم تفادي تكرار ما حدث مع المدربين السابقين.

كما سطر ياريشان هدف التتويج بالكأس الممتازة أمام شباب بلوزداد في اللقاء المقرر بين الناديين في الفاتح من شهر ماي المقبل، الذي أكد بخصوصه أن يعد أيضا من أولويات الإدارة بهدف ضمان مشاركة قارية في كأس “الكاف” في ظل عدم بعث مسابقة كأس الجمهورية من جديد.

يحدث هذا في الوقت الذي ستشرع فيه الإدارة في التفاوض مع العناصر المنتهية عقودها بداية من شهر جوان المقبل، حيث يلح ياريشان على ضرورة الإبقاء على كافة العناصر التي سيقرر السويح الاعتماد عليها في المستقبل القريب.