التجارة وتصليح المركبات والنقل.. النشاطات الأكثر ممارسة

حسب الديوان الوطني للإحصائيات

كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن التجارة وتصليح المركبات وكذا النقل هي الأنشطة الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين المسجلين كأشخاص طبيعيين والذين تم منحهم من قبل الديوان ترقيما للتعريف الإحصائي.

وقد بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين كأشخاص طبيعيين 2359278 متعامل نهاية 2019 يوجد منهم أكثر من 2114425 من فئة الذكور أي ما يقارب 88.41 بالمائة من العدد الإجمالي و244853 من فئة الاناث (11.59 بالمائة) وفقا لأحدث بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.

وبخصوص عدد المسجلين كأشخاص معنويين (مؤسسات) فقد عرف ارتفاعا ليبلغ 181409 مؤسسة، أما فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تم شطبها من سجل الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، فقد بلغ 54246 مؤسسة اي بانخفاض بلغ 640 مؤسسة بنسبة قدرت بـ1.17 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، حسب شروح الديوان الوطني للإحصائيات.

ويبلغ عدد الأنشطة المدرجة عشرون نشاطا وهي الفلاحة والصيد والصناعات التعدينية والصناعة التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتكييف الهواء وإنتاج وتوزيع المياه والصيانة وتسيير النفايات والبناء والتجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية والنقل والتخزين والإطعام والإسكان والإعلام والاتصال والنشاطات المالية والتأمين والنشاطات العقارية والنشاطات العلمية والتقنية والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والفني.

ويوجد من بين العدد الإجمالي للأعوان الاقتصاديين الطبيعيين 1147717 عون اقتصادي ينشطون في قطاعات التجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية، اي أكثر من 48.6 بالمائة من العدد الإجمالي على المستوى الوطني، ويتوزع هذا العدد على 1016818 من فئة الذكور و130899 من فئة الإناث، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

أما بخصوص النشاطات الأخرى الأكثر ممارسة، فيتعلق الأمر بنشاطات النقل والتخزين، حيث يبلغ عدد المتعاملين 341012 متعامل طبيعي، ونشاط الصناعات التحويلية بـ198158 متعامل ونشاط البناء بـ184761 متعامل، ونشاط الإسكان والإطعام بـ129304 متعامل، ونشاط الخدمات الادارية بـ77375 متعامل، وحول النشاطات التي تجذب اهتماما أقل بالنسبة للمتعاملين، تظهر بيانات الديوان أن عدد المتعاملين الذين يمارسون أنشطة المالية والتأمين يقدر بـ510 مؤسسة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بـ1253 مؤسسة، والصناعات التعدينية بـ1380 مؤسسة.