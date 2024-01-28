التجار مدعوون إلى خفض الأسعار عشية رمضان

بدريسي يشدد على تفادي السلوكيات المشينة

دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي، الأحد بوهران التجار والصناعيين إلى خفض الأسعار وتفادي السلوكيات التجارية المشينة بمناسبة شهر رمضان المعظم دعما للقدرة الشرائية للمواطن.

وأبرز بدريسي في كلمة له خلال ندوة تاريخية نظمت بمناسبة الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام التاريخي، بأنه “على التجار والصناعيين، ونحن على مقربة من شهر رمضان الكريم، التراحم مع إخوانهم والوقوف مع بلدهم من خلال خفض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية”.

وحث ذات المتحدث منخرطي الإتحاد المذكور من تجار وصناعيين وحرفيين ومقدمي خدمات على “التجند والتعاون مع السلطات العمومية لمحاربة كل أشكال الفساد من المضاربة والتهريب والغش وافتعال الندرة”، كما طالبهم بـ”المساهمة في تنظيم وتطهير وتموين السوق بكل ما يحتاجه المواطن”.

وأكد في هذا الصدد أنه يتعين “تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز اللحمة الوطنية وتمتين وتقوية الجبهة الداخلية من أجل صون السيادة السياسية والاقتصادية للوطن”.

وثمن بدريسي اهتمام السلطات العمومية البالغ بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وعملها من أجل ضمان الأمن الغذائي وأخلقة الحياة العامة وفق الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.