التجار والحرفيون مدعوون للاستفادة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية

ح.م

دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين جميع أعضائها المهنيّين وأصحاب المؤسسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشئة وكذا حاملي المشاريع إلى عدم تفويت فرصة زيارة المعرض الإفريقي للتجارة البينية وذلك لترقية نشاطاتهم والتعرّف على واقع الإنتاج الوطني والاستفادة من تجارب المؤسّسات على السّاحة الإفريقيّة واغتنام فرص الشراكة والاستثمار.
وأبلغت الجمعية المعنيين، في بيانها الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنّ مقرّها بقصر المعارض يبقى مفتوحا طيلة أيّام المعرض للمساهمة في مرافقتهم وتوجيههم وكذا عقد لقاءات مهنيّة مع العارضين.
ومع اقتراب موعد المعرض الإفريقي للتّجارة البينيّة في طبعته الرّابعة، وذلك أيام 4 سبتمبر إلى 10 من نفس الشهر بقصر المعارض، تجدّد الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين تأكيدها أنّ هذا أهمّ حدث اقتصاديّ في القارّة الافريقيّة سواء من حيث عدد المؤسّسات المشاركة التي تتجاوز أكثر من 2000 مؤسّسة أو عدد الوفود الرّسميّة الحاضرة من أكثر من 70 بلدا، وتتمثل هذه الأهمية في تمثيل جميع القطاعات الاقتصاديّة والذي من المتوقّع أن يزوره نحو 40.000 من المهنيّين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع.
وتتوقع الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين، حسب بيانها، أنّ تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية سيقوّي مكانة الجزائر على السّاحة الافريقيّة ويقدّم فرصة ثمينة أمام المؤسّسات الوطنيّة للتّرويج لمنتجاتها وخدماتها ويفتح أمام المتعاملين والمهنيّين آفاقا أوسع للاستثمار والشّراكة والتّصدير وتنويع شبكات التّوزيع.

