التجار والحرفيون يطالبون بتقليص نسبة الضرائب

دعت إطارات الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن 35 فيدرالية وطنية للحرفيين والمقاولاتية، إلى تقليص نسبة الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية.

وجاء هذا خلال لقاء جمع، الثلاثاء، هاته الفدراليات بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني.

ودعا ممثلو هاته الفيدراليات الـ 35 إلى “مراجعة نظام الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية لدفع النشاط التجاري ومكافحة التجارة الموازية”.

و في هذا الإطار، أشار المتدخلون إلى تأثير الوباء (كوفيد-19) والحجر الصحي على نشاطاتهم خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة أن هذه الأعباء “المرتفعة” تجبر التجار على العمل في السوق الموازية،مما يكثف شبكة التجار غير القانونيين الذي يفوق عددهم بكثير عدد التجار القانونيين.

وتشير التقديرات إلى أن “نسبة التجار الذين يدفعون الضرائب لن تفوق 30 بالمائة لانعدام الاجراءات الجبائية التحفيزية”.