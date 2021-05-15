التجار والمتعاملون التزموا بالمداومة أيام عيد الفطر المبارك

وزارة التجارة:

شهد اليوم الثاني من مداومة عيد الفطر المبارك، الذي تزامن مع يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، تقيدا كليا للتجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة عبر كل ولايات الوطن.

وحسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة التجارة، فقد سجلت مصالح الوزارة لليوم الثاني على التوالي، خاصة في الفترة المسائية عودة النشاط التجاري للعديد من التجار والمتعاملين الاقتصاديين غير المعنيين بالمداومة.

وثمنت الوزارة مجهودات كل التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين بادروا باحترام برنامج المداومة ليومي العيد، وذكرت جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من السبت.

وكانت وزارة التجارة قد أشادت، في بيان لها الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بـ”تقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي”.

وجاء في البيان: “نشيد بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة بشكل كلي في أول أيام عيد الفطر المبارك”.

كما أشارت إلى “العدد الكبير من التجار غير المسخرين الذين قاموا بمزاولة نشاطاتهم التجارية بشكل عادي مما سهل على المواطنين اقتناء حاجياتهم من مختلف السلع والبضائع عبر كامل القطر الوطني” خلال اليوم الأول من عيد الفطر.

ك.ل