التجار يستعجلون الأميار في تحديد مواقع أسواق الرحمة

لتفادي تأخر انطلاقها

دعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، رؤساء البلديات عبر القطر الوطني، إلى الإسراع في تحديد فضاءات أسواق الرحمة، وتسوية وضعية هذه الأسواق، وقائمة التجار المعنيين بها، وهذا قصد تسهيل استغلال الأجنحة وملئها بالسلع المطلوبة من طرف المستهلك عشية شهر رمضان.

وقال بولنوار الحاج الطاهر، رئيس الجمعية، لـ”الشروق”، على هامش اجتماعه أمس مع لجنة التجارة الخارجية، إن الكثير من التجار اتصلوا به واشتكوا من التأخر في تحديد أماكن أسواق الرحمة في بعض البلديات، موضحا أن هذا التهاون في حسم الأمر مع التجار والتأخر في الاتفاق حول الأماكن الخاصة بهذه الأسواق، يتسبب في نقص المواد التي يحتاجها المواطن، بعد أن يتغيب التاجر أو يرفض ملء الحيز الخاص به بالسلع بسبب التأخر في استدعائه، وعدم إعطائه فرصة التحضير مسبقا لتواجده في سوق الرحمة.

وأكد بولنوار إن أياما قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وهي مدة غير كافية أمام التاجر لقبول التحاقه بأسواق الرحمة، حيث يتخوف من تكرار ما حدث خلال الأعوام الماضية، أين بقيت الكثير من الأجنحة في أسواق الرحمة بدون سلع ومواد غذائية يبحث عنها المستهلك.