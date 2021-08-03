التجار يشتكون من ارتفاع أسعار الكراء بـ30 بالمائة

برّروا بها ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية

يطالب تجار المحلات بما فيها التجزئة والجملة وتلك المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية وزارة التجارة بالتدخل العاجل من أجل وضع قانون خاص للتخفيف في أسعار الكراء التي عرفت ارتفاعا محسوسا مع انتشار فيروس كورنا بنسبة 30 بالمائة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

واقترح التجار تسديد مستحقات الضرائب مرة كل شهر أو كل 3 أشهر كأقصى حد، بدلا من تسديدها سنويا للتخفيف عنهم، خاصة أن القسط السنوي الذي يدفعه هؤلاء يقصم ظهرهم ويرهق قدراتهم المالية، واستدلوا في ذلك بالتجارب الأوروبية والتركية في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الشروق”، أن 80 بالمئة من تجار المحلات تضرروا بسبب الظروف الوبائية التي أثرت بشكل كبير على دخلهم المعيشي، مفيدا أن هنالك الآلاف من المحلات التي توقفت عن نشاطها.

وبالمقابل، كشف بولنوار، عن مقترح تم تقديمه لوزير التجارة، كمال رزيق، يتعلق باستحداث أسواق جديدة، بما فيها محلات التجزئة وأسواق جوارية، مما يساهم حسب محدثنا في استقرار تكاليف التاجر وأسعار الكراء، مشيرا إلى أن أكثر من 500 بلدية على المستوى الوطني لا توجد فيها أسواق.

وطالب بولنوار السلطات المعنية بضرورة استغلال كافة المحلات التجارية المغلقة منذ سنوات والمحلات التجارية المتواجدة في أسفل المشاريع السكنية الجديدة.