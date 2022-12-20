التجديد الدوري للوثائق.. الصندوق الوطني للتقاعد يصدر بيانًا هامًا

أكد الصندوق الوطني للتقاعد، مساء الاثنين، أن عملية التجديد الدوري للوثائق الإدارية، بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المباشر أو المنقول، تتم على مستوى الوكالات المحلية للصندوق حسب شهر الميلاد من كل سنة.

وأوضح بيان للصندوق أنه “في إطار عملية التجديد الدوري للوثائق الإدارية، ينهي الصندوق الوطني للتقاعد إلى علم كافة المستفيدين من التقاعد المباشر أو المنقول، أن عملية تجديد الوثائق على مستوى الوكالات المحلية للصندوق تتم حسب شهر الميلاد من كل سنة”.

وتابع البيان “الصندوق الوطني للتقاعد يدعوا كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى استعمال مختلف التطبيقات الإلكترونية التي هي تحت تصرفهم لتفادي تنقلهم على غرار تطبيق “تقاعدي” وخاصية التعرف عن طرق الوجه”.