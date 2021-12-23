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الجزائر

التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: هذا تاريخ سحب استمارات الترشح

الشروق أونلاين
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التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: هذا تاريخ سحب استمارات الترشح

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن فتح عملية سحب إستمارات الترشح للانتخاب النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وجاء في بيان للسلطة، الخميس، أن سحب الاستمارات يبدأ من اليوم الخميس، وتنتهي آجال ايداع ملفات الترشح يوم 16 جانفي المقبل. السلطة

بالمقابل سيكون سحب الاستمارات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ووفقا لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الذي وقعه رئيس الجمهورية فان يوم الانتخاب سيكون في الـ5 فيفري المقبل.

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.      

بيان رئاسة الجمهورية    

بمقتضى المادتين 121 و122، الفقرة 02 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.

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