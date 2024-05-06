التجديد للمتعاقدين الحاليين بعد حركة تحويلات الأساتذة

بمؤسساتهم التربوية أو خارجها حسب المناصب الشاغرة

دخلت وزارة التربية الوطنية مرحلة جد متقدمة من التحضير للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، إذ تم إدراج كافة مناصب الأساتذة المتعاقدين بعنوان السنة الدراسية الجارية، ضمن الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، والتي أصبحت “محل تنافس” بين المربين المثبتين، على أن يتم الشروع في فتح المنصة الإلكترونية أمام خريجي الجامعات، لأجل التنافس على ما تبقى من المناصب الشاغرة، وذلك عقب الانتهاء كليا من تجديد العقود لفائدة “المتعاقدين القدامى”، على مستوى مؤسساتهم التربوية أو خارجها.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات ستكون مطالبة باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية التنظيمية، والمتعلقة أساسا بضرورة توفير “التأطير البيداغوجي” لكافة التلاميذ المتمدرسين، إذ ستقوم، كخطوة أولى، بإنهاء عقود الأساتذة المتعاقدين، والذين استفادوا من تدابير “التوظيف المؤقت” بعنوان السنة الدراسية الجارية 2023/2024، وذلك شهر جوان الداخل.

وستقوم المصالح المعنية قبيل الدخول المدرسي المقبل، بتجديد عقود هؤلاء المتعاقدين القدامى، من خلال الحرص التام على تعيينهم إما بنفس المؤسسات التربوية التي اشتغلوا بها أو بمؤسسات تعليمية أخرى، ولكن بعد الإعلان عن نتائج الحركة السنوية للأساتذة والتي انطلقت منتصف شهر أفريل الفائت وتختتم في 2 جوان القادم، وذلك لعدة اعتبارات من أبرزها أن مناصب المتعاقدين، قد أدرجت جميعها وبقوة القانون في حركة التحويلات السنوية، والتي توجد حاليا “محل تنافس” بين المربين.

وفي هذا الخصوص، لفتت مصادرنا إلى أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات المختصة، ستتكفل بمهمة إحصاء ما تبقى من المناصب الشاغرة في مختلف التخصصات والأطوار التعليمية، وذلك بعد الانتهاء كليا من تعيين الأساتذة المشاركين في حركة التحويلات السنوية في مناصبهم الجديدة، وتجديد “التوظيف التعاقدي” لفائدة الأساتذة القدامى، على أن يتم بعدها فتح المنصة الإلكترونية أمام خريجي للجامعات، عقب الانتهاء من تنظيم امتحان شهادة البكالوريا، لأجل تغطية ما تبقى من المناصب الشاغرة، خاصة في الوقت الذي تم فيه تسجيل ذهاب المئات من المربين إلى التقاعد، وفي ظل غياب كلي لمسابقات توظيف خارجية.

والجدير بالذكر، أن الأساتذة سيصبح بإمكانهم التعرف على نتائج الحركة التنقلية السنوية والمؤسسات التربوية التي حولوا إليها أو التي ثبتوا بها، ابتداء من تاريخ 27 ماي الجاري وإلى غاية 2 جوان المقبل، عبر الفضاء الخاص بهم في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.