التجربة الإيطالية لتطوير صناعة الرخام في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الإيطالية لمنتجي الرخام والغرانيت ومعدّات تصنيعها “مارموماشين” فلافيو مارابيلي.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع مناجم الجزائر، ووفد من الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية .

وتم التطرق في هذا اللقاء، إلى “كيفيات تجسيد الاتفاقية المبرمة بين الفيدرالية الجزائرية لصناعة الحجارة والمواد المعدنية، والجمعية الإيطالية، في مجال التكوين”.

كما تناول اللقاء “تشجيع علاقات الشراكة والاستثمار في مجال استغلال محاجر الرخام وتحويله محليا، بين الشركات الجزائرية والإيطالية، والاستفادة من تجربة الإيطاليين الرائدة في هذا المجال”.

ويأتي هذا اللقاء “تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء السابق، المتعلقة بتطوير شعبة الرخام، ومنع استيراد الرخام الجاهز”، يوضح البيان.

وأكد وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، أن الرخام الجزائري يشكّل سوقا واعدة، لما تزخر به الجزائر من احتياطي و إمكانات كبيرة وجودة عالية للرخام.